הרב משה האוור, מנכ"ל ארגון OU העולמי, נפטר בגיל 64 מהתקף לב במהלך חג שמחת תורה. פעל לחיזוק הזהות היהודית וזכה להערכה רחבה בכל זרמי היהדות

הקהילה היהודית בארצות הברית הוכתה בהלם, בעקבות פטירתו הפתאומית של הרב משה האוור, מי שכיהן כמנכ"ל הארגון האורתודוקסי OU, ונפטר בגיל 64 בלבד במהלך שמחת תורה. האירוע התרחש במהלך החג, כשלקה בליבו בביתו בבולטימור. ניסיונות ההחייאה לא צלחו.

הרב האוור עמד בשנים האחרונות בראש אחד הארגונים המרכזיים ביהדות האורתודוקסית בצפון אמריקה, אשר פועל לא רק בתחום הכשרות אלא גם במאות פרויקטים לחיזוק הזהות היהודית בארצות הברית ובישראל. בתקופתו, הארגון הרחיב את מעורבותו גם בזירה הציבורית ובתמיכה במדינת ישראל.

הוא היה דמות מוערכת מאוד בקרב מנהיגים מכלל הקשת הדתית בארצות הברית, ונודע בגישתו המאופקת והמתחשבת. מעבר לעיסוקו הניהולי והקהילתי, כתב הרב האווער מאמרים תורניים שהתמקדו בערכים של מחויבות לתורה, למצוות ולחוסן הקהילתי.

מנכ"ל OU ישראל, הרב אבי ברמן, ספד לו בהודעה שפרסם: "בלב דואב אני מודיע על פטירתו של מורי ורבי, הרב משה האוור זצוק"ל, שהקדיש את חייו לעם ישראל ולבניין תורה בקהילות יהודיות ברחבי העולם".

גם בארגון OU פרסמו הודעת אבל: "בצער עמוק אנו מודיעים על מותו של עמיתנו היקר, הרב משה זצ"ל – רב, מנהיג, שותף וחבר. הוא היה תלמיד חכם, מורה מסור ודמות שהיוותה גשר בין התורה לבין הקהילה האורתודוקסית והחברה הכללית. הרב האוור היה סמל ליהדות חיה ומשמעותית, והקדיש את עצמו להפצת שמחה יהודית מתוך אמונה עמוקה".

בהמשך נמסר מהארגון כי "הרב האוור הנהיג מתוך מסירות מלאה, חמלה ויושרה. באישיותו ובמעשיו נגע באינספור אנשים – בין אם בדבריו, בעצותיו או בפעולותיו השקטות מאחורי הקלעים".

הלווייתו צפויה להיערך מחר (יום שישי) בהר המנוחות בירושלים. פרטים מדויקים יימסרו בהמשך.