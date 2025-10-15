פעימת שחרור נוספת כבר היום? על פי דיווחים במערכת הביטחון נערכים להחזרתם הלילה של חמישה חללים נוספים משבי חמאס. כעת נותרו בעזה 21 חללים חטופים. במידה ואכן ישובו היום חמישה מהם, המספר הכולל ירד ל – 16.
דיווחים אחרים מדווחים על שתי גופות בלבד שצפויות לחזור הערב.
אמש הושבו לישראל 4 גופות, כשרק שלוש מהם התבררו כגופות חללים והרביעית התגלתה כגופה של ערבי שהיה לבוש במדי צה"ל. החוזרים אתמול היו תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי.
היום צפויות להיערך הלוויותיהם של ארבעה מהחללים שחזרו בימים האחרונים.
