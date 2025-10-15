חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.10.2025 / 17:45

על פי דיווחים – במערכת הביטחון נערכים להחזרתם הלילה של חללים נוספים משבי חמאס. מספרם עדיין לא ברור. כעת ברצועה: 21 חללים

תגיות: חללים, חמאס, עסקת חטופים