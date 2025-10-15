מצבו הרפואי של ראש הממשלה נתניהו: בניגוד לטענת פרופ' חגי לוין, מהדסה נמסר כי מצבו הרפואי אינו מדבק והוא מטופל תרופתית, ויתר התוצאות תקינות

מצבו הרפואי של ראש הממשלה: על רקע הפרסומים לאורך היום כי נתניהו אינו חש בטוב, והפסקת הדיון במשפטו היום בצהריים בעקבות כך, הוציאה מוקדם יותר לשכת ראש הממשלה הודעה חריגה על מצבו הרפואי. בהודעה נכתב כי הוא סובל מדלקת בדרכי הנשימה (ברונכיטיס), שאינה מסכנת אותו ואת סביבתו, ובהתאם להמלצת רופאו אישי, ד״ר ברקוביץ׳, ראש הממשלה ביטל את סדר יומו להמשך היום ונח בביתו.

בתגובה לכך כתב פרופ' חגי לוין ממטה החטופים ביקורת על ראש הממשלה: "מדוע הוא ביקר אתמול שורדי שבי עם מערכת חיסון מוחלשת וסיכן אותם?". בשיחה עם ynet, אמר פרופ' לוין: "זהו חוסר אחריות לסכן את בריאות החטופים לצורכי תעמולה פוליטית"

בתגובה לדברים מוציאה כעת דוברות בית החולים הדסה הודעה רשמית:

"ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, הגיע למרפאות בית החולים הדסה עין כרם ביום שישי האחרון וביצע בדיקות רפואיות מקיפות אשר תוצאותיהן תקינות, זאת מלבד רושם קליני לשרידי דלקת בדרכי הנשימה שטופלו בטיפול תרופתי מתאים. לא היתה ואין סכנה להדבקה לאנשים בסביבת ראש הממשלה", הודעת בית החולים הדסה.