מצבו הרפואי של ראש הממשלה: על רקע הפרסומים לאורך היום כי נתניהו אינו חש בטוב, והפסקת הדיון במשפטו היום בצהריים בעקבות כך, הוציאה מוקדם יותר לשכת ראש הממשלה הודעה חריגה על מצבו הרפואי. בהודעה נכתב כי הוא סובל מדלקת בדרכי הנשימה (ברונכיטיס), שאינה מסכנת אותו ואת סביבתו, ובהתאם להמלצת רופאו אישי, ד״ר ברקוביץ׳, ראש הממשלה ביטל את סדר יומו להמשך היום ונח בביתו.
בתגובה לכך כתב פרופ' חגי לוין ממטה החטופים ביקורת על ראש הממשלה: "מדוע הוא ביקר אתמול שורדי שבי עם מערכת חיסון מוחלשת וסיכן אותם?". בשיחה עם ynet, אמר פרופ' לוין: "זהו חוסר אחריות לסכן את בריאות החטופים לצורכי תעמולה פוליטית"
בתגובה לדברים מוציאה כעת דוברות בית החולים הדסה הודעה רשמית:
"ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, הגיע למרפאות בית החולים הדסה עין כרם ביום שישי האחרון וביצע בדיקות רפואיות מקיפות אשר תוצאותיהן תקינות, זאת מלבד רושם קליני לשרידי דלקת בדרכי הנשימה שטופלו בטיפול תרופתי מתאים. לא היתה ואין סכנה להדבקה לאנשים בסביבת ראש הממשלה", הודעת בית החולים הדסה.
קן
לשון הרע קישקוש בושה ביבי ישר כח בריאות17:29 15.10.2025
ציביה בלומנצווייג
במקום לאחל לו רפואה שלמה, מסע ההכפשה ממשיך ללא לאות. די מספיק!!! אין לכם יותר מנדט לכל הטרללת הז.ו17:27 15.10.2025
אייר
הוא היה בבדיקות ביום שישי אתמול הוא ביקר את השורדים כשהוא מרגיש רע. שילך לעזאזל הוא סיכן אותם. ובהדסה צריך להתבייש17:37 15.10.2025
יוסי כהן
רופא שהינו פוליטיקאי17:51 15.10.2025
עמי
פרופסור לוין גם מבריאות אתה עושה פוליטיקה אתה לא מתבייש.18:11 15.10.2025
סם
פרופסור תחת מצאצאי הבולשביקים המלשינונים שהסגירו אחים בזמן המנדט רק מתוך המורשת שנאה מבית סטלין שמכונה בפיהם שמש העמים ,ובפי העם השמש הזורחת מהתחת18:33 15.10.2025
