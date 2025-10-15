לאחר החזרת החטופים החיים וחלק מהחללים, כעת עומדים מספר אתגרים בפני מערכת הביטחון. רק עמידה חזקה ואיתנה מול חמאס יבהירו כמה אנחנו רציניים

אחרי השמחה הגדולה שהייתה ביום שני עם חזרתם של 20 חטופים חיים לישראל והשבתם של עוד שבעה חללים במהלך היממה האחרונה, החמאס כך נראה, מנסה לאתגר את מערכת הביטחון וצה"ל במספר דרכים.

עוד באותו נושא חשש בישראל: הגופה הרביעית היא לא של חלל חטוף ישראלי 08:15 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הנקודה הראשונה היא הפעילות שעושה החמאס כנגד החמולות המתנגדות לשלטון החמאס, חמולות אותם תחזק השב"כ בשנתיים האחרונות.

הוצאתם להורג אתמול של 20 עזתים למול המצלמות בידי החמאס היתה איתות לחמולות ולראשיהם- אנחנו נדע לטפל בכם היטב

לא בכדי יצא אמש הודעתו של יושב ראש הרשות אבו מאזן כנגד פעולות אלו. אירוע דומה היה היום כאשר אנשי חמולות שניסו לחבור לכוחות צהל נתקלו במחבלי חמאס אשר חוסלו בידי צה"ל.

הפעולה השניה שעושה החמאס היא איתגור חיילי צהל בדמות שיגור תחילה של ילדים לעבר קו המוצבים או מה שמכונה הקו הצהוב ולאחר מכן חמישה מחבלים חמושים שקרבים לקו ומחוסלים בצורה מיידית בידי כוח צהל כאיתות לחמאס 'אל תתקרבו אלינו'.

הנקודה השלישית והחשובה היא סיפור השבת החללים וכאשר במערכת הביטחון הבינו שהחמאס מושך זמן בנקודה זו מיהרו להודיעו לו דרך המתווכות שמעבר רפיח לא יפתח היום וכמות הסיוע ההומניטרי תקטן בצורה משמעותית.

אתגרים אלו ימשיכו ללוות את צה"ל ומערכת הביטחון ורק עמידה חזקה, איתנה ובטוחה יבהירו לחמאס עד כמה אנחנו רציניים.