מתיישב, השוהה במעצר בית אצל סבתו איחר לשוב לביתו, ובתגובה המשטרה עצרה את הסבתא. ארגון חננו: "פרקטיקה נלוזה של מערכת הביטחון"

לפני מספר חודשים הטיל אלוף פיקוד העורף צו מעצר בית לילי על מתיישב. המתיישב שוהה במעצר בבית סבתו. באחד הימים איחר המתיישב לשוב למעצר הבית ובתגובה עצרה המשטרה את סבתו עד להגעתו לביתה. עו"ד עדי קידר מחוננו: "פרקטיקה נלוזה של מערכת הביטחון בהנחיית השב"כ ש"בוחרת" היכן ישהו המתיישבים ללא כל התחשבות".

שוטרי תחנת זבולון עצרו לפני מספר ימים סבתא של מתיישב אשר שוהה במעצר בית לילי בביתה של הסבתא בעקבות צו שהוטל עליו בידי אלוף פיקוד העורף, לאחר שאיחר להגיע לשעת המעצר שנקבעה בשל תקלה ברכב בו נסע. סבתו של המתיישב נלקחה לתחנת המשטרה ושוחררה רק לאחר הגעתו של המתיישב לביתה. את המתיישב מייצג עו"ד עדי קידר מארגון חוננו.

בארגון חוננו מציינים כי בתקופה האחרונה קבעה מערכת הביטחון כי מספר מתיישבים עליהם הוטל צו הרחקה מיו"ש יחד עם צו מעצר לילי ישהו בביתם של סבם וסבתם וזאת ללא בדיקה מולם אם הדבר אפשרי מבחינתם. באחד המקרים אף הגיעו שוטרים לבית סבו וסבתו של מתיישב באישון לילה לבדוק האם נוכח שם ללא כל תיאום תוך שהם מטרידים את שנתם בצורה גסה.

עו"ד עדי קידר מסר: "מדובר בפרקטיקה נלוזה של מערכת הביטחון בהנחיית השב"כ. לאחר שביטלו כלאחר יד את חובת השימוע המקדים לאחר מתן צווי הגבלה קשים מסוג זה, "בוחרת" מערכת הביטחון היכן ישהו המתיישבים העצורים ללא כל שיח מול סביהם וסבתותיהם שהינם אנשים מבוגרים שאינם ערוכים פעמים רבות "לארח" את נכדיהם הנותנים במעצר. הגיע הזמן לעצור את הרדיפה של שב"כ נגד ציבור המתיישבים".