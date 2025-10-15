במשטרה דיווחו על אירוע ירי בכביש 443 סמוך לצומת גינתון, כש-2 בני אדם נהרגו ו-2 נפצעו קשה לאחר שאופנוען פתח באש במהלך נסיעה. במשטרה פתחו במצוד ועצרו את החשוד בירי, הרקע ככל הנראה פלילי

דיווח ראשוני על אירוע ירי שבוצע סמוך לצומת גינתון בכביש 443, כאשר רוכב אופנוע פתח באש לעבר רכב. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ל-4 פצועים, מתוכם 2 במצב אנוש ו-2 במצב קשה. עם זאת, בהמשך עודכן כי נקבע מותם של 2 הפצועים אנוש בתקרית. שני הפצועים הנותרים, שתוארו כגברים כבני 40, פונו לטיפול בבתי החולים שמיר-אסף הרופא ושיבא-תל השומר.

תחילה הוערך כי מדובר בפיגוע ירי, אך בהמשך דווח כי האירוע התבצע ככל הנראה על רקע פלילי. במשטרה אמרו כי הכוחות בשטח ממשיכים בסריקות באזור, ונסיבות האירוע עוד בבדיקה. מספר דקות לאחר מכן, המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד באחריות לירי, שתואר כגבר בשנות ה-20 לחייו.

3 נפצעו קשה באירוע ירי סמוך למתקן אדם בכביש 443, רוכב אופנוע פתח באש לעבר אוטובוס@ItayBlumental @HGoldich pic.twitter.com/OforfzGAPn — כאן חדשות (@kann_news) October 15, 2025

בעקבות האירוע כביש 443 נחסם לתנועה בשני הכיוונים , כשהתנועה מופנית לכיוון ירושלים וחזרה למודיעין.

פרטים נוספים מיד