נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל אמש על פירוק הנשק של חמאס, והתחייב כי ארגון הטרור יתפרק מנשקו – או שאנחנו נפרק אותו. זה יהיה האתגר הגדול של מערכת הביטחון

יממה וחצי אחרי סיום נאומו ההיסטורי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת והצהרתו על סיום המלחמה, נשאל אמש הנשיא האמריקאי אודות נושא פירוק נשקו של החמאס. תשובתו הייתה ברורה כביכול: החמאס יתפרק מנשקו – או שאנחנו נפרק אותו.

זה האתגר הגדול של מערכת הביטחון. הרי ברור שארצות הברית לא תשלח חיילים ולא תשלח כוחות כדי לפרק את חמאס ונשקו. מי שתיצטרך לעשות זאת בצורה מעשית ובפועל תהיה ישראל. וכאן תהיה הדילמה הגדולה שתהיה.

עוד באותו נושא טראמפ: אם חמאס לא יתפרק מנשקו – אנחנו נפרק אותם 21:48 | חדשות סרוגים 1 1 👏

לישראל יש היום מידע מודיעיני על מקומות שהחמאס מסתיר רקטות, טילים, מעבדות וכלי נשק גדולים. ישראל תנסה להעביר את המידע הזה בשבועות ובחודשים הקרובים למנגנון הבינלאומי שהוקם כדי לפקח על פירוז חמאס מנשקו. אם ישראל וצה"ל לא יעמדו על כך שחמאס יתפרק מנשקו כמה שיותר מהר, צה"ל יצטרך לעשות זאת בפועל.

מה תהיה ההשלכות לגבי ההסכם? האם ארצות הברית תעמוד לצידנו? האם מתווכות כמו קטאר וטורקיה, שלא באמת הפכו מנמר לכבש, יעמדו לצידנו?

כבר ביום שני שמענו את הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן מדבר על כך שאם ישראל תחזור ללחימה – יהיה לה רע מאוד. אז ישראל חייבת לפעול ובמהירות כדי לפרק את חמאס מנשקו בגיבוי ארצות הברית, ותוך כדי תהליך הפעולות בשטח. במקרה הזה אין זמן מיותר.