יממה וחצי אחרי סיום נאומו ההיסטורי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת והצהרתו על סיום המלחמה, נשאל אמש הנשיא האמריקאי אודות נושא פירוק נשקו של החמאס. תשובתו הייתה ברורה כביכול: החמאס יתפרק מנשקו – או שאנחנו נפרק אותו.
זה האתגר הגדול של מערכת הביטחון. הרי ברור שארצות הברית לא תשלח חיילים ולא תשלח כוחות כדי לפרק את חמאס ונשקו. מי שתיצטרך לעשות זאת בצורה מעשית ובפועל תהיה ישראל. וכאן תהיה הדילמה הגדולה שתהיה.
לישראל יש היום מידע מודיעיני על מקומות שהחמאס מסתיר רקטות, טילים, מעבדות וכלי נשק גדולים. ישראל תנסה להעביר את המידע הזה בשבועות ובחודשים הקרובים למנגנון הבינלאומי שהוקם כדי לפקח על פירוז חמאס מנשקו. אם ישראל וצה"ל לא יעמדו על כך שחמאס יתפרק מנשקו כמה שיותר מהר, צה"ל יצטרך לעשות זאת בפועל.
מה תהיה ההשלכות לגבי ההסכם? האם ארצות הברית תעמוד לצידנו? האם מתווכות כמו קטאר וטורקיה, שלא באמת הפכו מנמר לכבש, יעמדו לצידנו?
כבר ביום שני שמענו את הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן מדבר על כך שאם ישראל תחזור ללחימה – יהיה לה רע מאוד. אז ישראל חייבת לפעול ובמהירות כדי לפרק את חמאס מנשקו בגיבוי ארצות הברית, ותוך כדי תהליך הפעולות בשטח. במקרה הזה אין זמן מיותר.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
אס
שארדואן יכול לרקוד סטנגה עם חמאס כתב בסרוגים עם דעות פוליאיות שח שמאל קיצוני בזוי08:59 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רציתם טראמפ ... קבלתם הסכם כפוי עם קטאר ותורכיה ... ורק אידיוט יכול להאמין שהם יפרקו את החמאס מנשקו ... זו התוצאה של המדיניות של האדיוט שהוא ראש הממשלה ....
בתגובה ל: אס
זו עסקה שנכפתה על ישראל על ידי מימשל טראמפ , לפני שנה וחצי היינו יכולים להגיע לאותה עסקה בלי עוד מאות חללים אלפי פצועים , ועשרות חיילים מתאבדים, ובמעמד בינלאומי הרבה יותר טוב .... העסקה הזאת היא אבן הראשה של מדינה פלסטינית עם ניהול ועזרה מתורכיה קטאר ומצרים .... זה מה שחלמתם עליו ? זה חיסול החמאס ? זה התישבות ? איפה שכונת השוטרים? הטרנספר מרצון ? טיילת טראמפ ? ובוננזה נדלנית תיהיה אבל ישראל לא תשתתף בה ולא תרוויח ממנה שקל , אנחנו היינו בשר התותחים של טראמפ , ארדואן, סיסי וקטאר....09:07 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
ימח שמו של ארדואן . מי הוא בכלל שיגיד לישראל מה לעשות. מדבר כאילו הוא הפטרון של ישראל שימות08:55 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כלום ... כמו אחרי 90% מההצהרות שלו ....
מה עומד מאחורי הצהרת טראמפ ... ???09:19 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אס
שארדואן יכול לרקוד סטנגה עם חמאס כתב בסרוגים עם דעות פוליאיות שח שמאל קיצוני בזוי08:59 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רציתם טראמפ ... קבלתם הסכם כפוי עם קטאר ותורכיה ... ורק אידיוט יכול להאמין שהם יפרקו את החמאס מנשקו ... זו התוצאה של המדיניות של האדיוט שהוא ראש הממשלה ....
בתגובה ל: אס
זו עסקה שנכפתה על ישראל על ידי מימשל טראמפ , לפני שנה וחצי היינו יכולים להגיע לאותה עסקה בלי עוד מאות חללים אלפי פצועים , ועשרות חיילים מתאבדים, ובמעמד בינלאומי הרבה יותר טוב .... העסקה הזאת היא אבן הראשה של מדינה פלסטינית עם ניהול ועזרה מתורכיה קטאר ומצרים .... זה מה שחלמתם עליו ? זה חיסול החמאס ? זה התישבות ? איפה שכונת השוטרים? הטרנספר מרצון ? טיילת טראמפ ? ובוננזה נדלנית תיהיה אבל ישראל לא תשתתף בה ולא תרוויח ממנה שקל , אנחנו היינו בשר התותחים של טראמפ , ארדואן, סיסי וקטאר....09:07 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
ימח שמו של ארדואן . מי הוא בכלל שיגיד לישראל מה לעשות. מדבר כאילו הוא הפטרון של ישראל שימות08:55 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר