שורדת השבי מיה רגב הספידה את גיא אילוז הי"ד וסיפרה על פגישתה איתו בבית החולים שיפא בעזה: "במקום כל כך נמוך נתת לי נקודת אור ענקית. מאותו הרגע הבטחתי לעצמי שאני חוזרת הביתה לא רק למשפחה שלי, אלא גם למשפחה שלך"

שורדת השבי מיה רגב הספידה הלילה (רביעי) את מותו של גיא אילוז הי"ד, זאת לאחר שגופתו זוהתה אתמול במכון לרפואה משפטית. בדבריה סיפרה על איך פגשה את אילוז בזמן שהוחזקה בבית החולים שיפא בעזה לפני מותו בשבי.

"אתמול כשפירסמו את השם שלך החזקתי את עצמי חזק. חיכיתי עד שיאשרו שזה באמת אתה – שאתה באמת חוזר" כתבה רגב בסטורי שפרסמה באינסטגרם. "כשהגעתי לבית חולים ופגשתי אותך בפעם הראשונה, אמרת לי שהמחבלים אמרו שתכף מגיעה לך הפתעה. אמרת לי שחשבת שהם יביאו לך תה עם מרווה, ואז אני הגעתי. רק מלשמוע אותך אומר את זה אפשר ללמוד הרבה על האדם שאתה. צנוע, מיוחד ואוהב את הדברים הפשוטים שבחיים".

עוד באותו נושא להקת היהודים נפרדת מאיש הסאונד שלהם – גיא אילוז הי"ד 21:13 | ענבר מלכא 0 1 😢

"החיבור איתך היה מיידי, ובמקום כל כך נמוך נתת לי נקודת אור ענקית. סבלת שבוע לבד עד שהגעתי, ודיברנו על הדברים הכי פשוטים וטהורים במקום הכי אפל ונורא שידע האדם" הוסיפה. "סיפרת לי שהנחמה היחידה שלך בזה שאתה בשבי היא שלא תצטרך להיות בהלוויה של אלון ורבר שנרצח לך מול העיניים. לא עבר הרבה זמן וכבר לא היית בין החיים".