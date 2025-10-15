אחרי שהוטלו סנקציות על חמאס בעקבות שחרור של ארבעה חללים חטופים בלבד בערב החג. הוחלט) לבטל את הסנקציות בעקבות הימשכות החזרת החללים בטפטופים

אחרי שהוטלו סנקציות על ארגון הטרור חמאס בעקבות שחרור של ארבעה חללים חטופים בלבד בערב החג. הוחלט הבוקר (רביעי) לבטל את הסנקציות בעקבות הימשכות החזרת החללים בטפטופים ביניהן פתיחת מעבר רפיח. כך על פי הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל.

הלילה הועברו ארבעה גופות נוספות לידי ישראל, ביניהם גופתו של החטוף אוריאל ברוך שמשפחתו הודיעה הבוקר כי זוהתה. אוריאל נחטף ממסיבת הנובה, והיה אב לשניים.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "כל משפחות החטופים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמם. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון. הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס. נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שידרש".