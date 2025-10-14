להקת היהודים נפרדה היום מאיש הסאונד גיא אילוז הי"ד שנרצח בשבי חמאס וגופתו הוחזרה לישראל: "גיא אהוב שלנו, העולם הפסיד אותך. נשמה טהורה, צנוע, טוב לב, תמיד עוזר עם חיוך ובאהבה"

להקת היהודים נפרדת מאיש הסאונד שלהם, גיא אילוז הי"ד שגופתו הוחזרה לישראל בערב החג ותהליך זיהויה הושלם.

גיא שלנו חזרת הביתה הלוואי שיכולנו להיפרד ממך לתת לך חיבוק אחרון הלוואי שיכולנו לנגן יחד הלוואי ויכולנו.. אנחנו אוהבים ומתגעגעים אליך..

גיא אהוב שלנו העולם הפסיד אותך נשמה טהורה צנוע טוב לב תמיד עוזר עם חיוך ובאהבה לעולם לא נשכח אותך, אתה חלק מאיתנו

גיא אילוז הי"ד, תושב רעננה, היה מוכר בתעשיית המוזיקה כמי שהיה טכנאי הקול של אומנים רבים, ביניהם להקת היהודים, מתי כספי ושלום חנוך.

עוד באותו נושא דיווח: חמאס ימסור הלילה ארבעה חטופים חללים 19:10 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הוא תועד נמלט מאזור המסיבה בנובה ב-7 באוקטובר והספיק לעדכן את קרוביו שיורים עליו. גיא נחטף חי ופצוע ונרצח בשבי חמאס. לפי שורדת השבי מיה רגב, הוא נחטף מחוסר הכרה ושכב בודד שבוע שלם, כבול למיטתו. יום וחצי לפני מותו היא הוכנסה לחדרו בבית החולים, שם אמר לה שאמו היא האישה החזקה ביותר בעולם, ושברגע שיחזור הביתה יחבק אותה ולא יעזוב לעולם. קרובים תיארו אותו כאדם עם לב ענק, שרצה רק שלאנשים יהיה טוב וישמחו, האנרגיה של גיא שידרה אהבה וכבוד.

גיא הותיר הורים וזוג אחים.