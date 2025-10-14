גולשים זעמו כי בפוסט בו מודה נועה ארגמני על השבת בן זוגה אבינתן אור הודתה נועה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שליחו שטיב וויטקוף, ג'ארד קושניר ולעם ישראל שתמך אך לא הודתה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.
גם ארבל יהוד בת זוגתו של אריאל קוניו שחזר מהשבי אף הוא אתמול בחרה שלא להודות לראש הממשלה.
נועה כתבה כך: "שנתיים. שנתיים עברו מאז הרגע האחרון שראיתי את אבינתן אהוב ליבי. שנתיים עברו מאז הרגע שמחבלים חטפו אותנו, שמו אותי על אופנוע והפרידו ביני לבין אבינתן לעיניי כל העולם.
מאותו רגע התחלנו את המסעות שלנו בנפרד. אני הייתי בשבי עם ילדים, נשים ומבוגרים בזמן שאבינתן היה כל הזמן לבד. אני הייתי רוב הזמן מוחזקת בתוך בתים בזמן שאבינתן היה רק במנהרות. החמאס פרסם סרטונים ואותות חיים ממני בזמן שבהקשר לאבינתן לא היה מידע כלל. אני הייתי 246 יום בשבי החמאס בזמן שאבינתן היה 738 יום. אני חזרתי בחילוץ ואבינתן חזר בעסקה.
אבל שנינו, כנגד כל הסיכויים חזרנו הביתה והתאחדנו שוב! לא אוכל להסביר במילים את קשת הרגשות שבו ראיתי אותו לראשונה אחרי כל כך הרבה זמן. כל אחד מאיתנו ראה את המוות מול העיניים בכל כך הרבה הזדמנויות ולמרות זאת, אחרי שנתיים בנפרד אנחנו סוף סוף עושים את הצעד הראשון שלנו ביחד במדינת ישראל.
סוף סוף שנינו יכולים להתחיל את השיקום שלנו ביחד, השיקום עוד ארוך, עוד לא באמת הצלחנו לעכל מה קרה פה בשנתיים האחרונות אבל אנחנו ניצחנו. ניצחנו את המלחמה האישית שלנו ושל כל העולם שנלחם יחד איתנו להגיע לרגע הזה והנה עכשיו הגיע הזמן שנתחיל את המסע המשותף שלנו ביחד.
אני רוצה להגיד תודה ענקית קודם כל לחיילים ולכוחות הביטחון, שנלחמים כבר כל כך הרבה זמן ומסכנים את החיים שלהם למעננו כל יום. תודה למשפחה, לחברים ולכל מי שהשמיע את קולנו בזמן שלא יכולנו לדבר. לכל עם ישראל ולעולם כולו שחיבק אותנו, לכל אנשים המופלאים שתמכו בנו בזמנים הקשים ולעולם לא איבדו תקווה במשך התקופה הארוכה הזאת לממשל האמריקאי שפתח לי את הדלת ותמיד היה שם להקשיב. במיוחד לנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר שעמדו לצידנו על מנת להחזיר את אבינתן וכל החטופים ועזרו לנו להתגבר על החושך. לא נשכח לרגע את הנופלים והנרצחים, לא נפסיק להילחם עד שכל החללים יחזרו הביתה לקבורה ראויה בישראל.
תודה, תודה, תודה!
זה לעולם לא היה יכול לקרות בלעדיכם".
ניר אילת
כפויית טובה לא משנה מי היא בכלל אני מודה לכל עם ישראל שהתאחד להיזיר את כל החטופים 🙏🙏💕💕20:49 14.10.2025
דני דגן
מי זה ביבי? רק טראמפ20:52 14.10.2025
יגאל
מה זועמים? היא צודקת לחלוטין.20:50 14.10.2025
יוסי כהן
כל מי שלא הודה לביבי כראשון האחראים לשיחרור מהשבי פשוט...
כל מי שלא הודה לביבי כראשון האחראים לשיחרור מהשבי פשוט טמבל חסר אחריותהמשך 20:49 14.10.2025
ליאור
על מה להודות לו? אם זה היה תלוי בו הם לא היו חוזרים. הם חזרו רק כי טראמפ הכריח אותו להגיע להסכם! תתמודדו!20:53 14.10.2025
ידידיה
הבלים ולא מחובר למציאות! אלמלא החלטות מדוייקות ונכונות של הקבינט בראשות בנימין נתניהו, לכבוש את רפיח וציר פילדלפי. הכרעת הזרוע האירנית בלבנון סוריה ובאירן עצמה ובידוד חמאס צבאית וכלכלית ובעיקר החלטתו בניגוד ולא בתיאום עם טראמפ להפציץ בקטאר הארורה, יכול היה טראמפ וצוותו לנצל את מעמדו כמעצמה, לכופף את הקטארים, והמצרים וארצות אסלמיות נוספות באיזור להכריח את חמאס למסור את הקלף האסטרטגי הכי חזק שלהם- השבויים והלוואי כל הגופות. ממשל טראמפ במידה לא קטנה האריך וחיבל בלחץ על עזה והחמאסנאצים בכך שהכריח את בנימין נתניהו וממשלת ישראל, להזרים סיוע הומניטרי! מי שהגון ומחובר למציאות היה צריך להודות מעומק הלב לממשלת ישראל והעומד בראשה, לרון דרמר ומעל כולם לקב"ה!!!21:21 14.10.2025
מאיה
החטופים הם כאחד האדם, למרות הטרגדיה הנוראית שהם חוו. גם ביניהם יש עיוורים וכפויי טובה. הגברת ארגמני היא עוד אחת מהמחנה שרק דבר אחד חרוט על דגלו: "רק לא ביבי"....
החטופים הם כאחד האדם, למרות הטרגדיה הנוראית שהם חוו. גם ביניהם יש עיוורים וכפויי טובה. הגברת ארגמני היא עוד אחת מהמחנה שרק דבר אחד חרוט על דגלו: "רק לא ביבי". מספרם נמוך ביחס לאוכלוסיה, גם אם הם עושים המון רעש. זה מה שמפוצץ אותם, שהם עושים כל כך הרבה רעש ולא מצליחים להזיז כלום. אין מה להתרגש מהדברים של הגברת ארגמני. שתהיה בריאה ותחזור לחיות את חייה. הדעה שלה מעכשיו לא מעניינת.המשך 21:01 14.10.2025
חי
הודתה לחיילים ולעם? אין בעיה. ביבי הוא זה שהורה לצבא להכנס לרצועה, לרפיח ולעזה, לתפוס את ציר פילדלפי, ולהגיע להשגים. העם בחר את ביבי, ביבי מיצג את העם, ובעקיפין,...
הודתה לחיילים ולעם? אין בעיה. ביבי הוא זה שהורה לצבא להכנס לרצועה, לרפיח ולעזה, לתפוס את ציר פילדלפי, ולהגיע להשגים. העם בחר את ביבי, ביבי מיצג את העם, ובעקיפין, רוצה או לא רוצה, היא מודה לביבי. ואי אפשר להאשימה. הנדסת התודעה הממומנת על ידי שונאי ישראל עובדת ללא לאות. לא קל לפתח חשיבה עצמאית למולה.המשך 20:57 14.10.2025
ג׳ורג׳
חבל עליה היתה בחורה טובה נהפכה לפריחה מהשמאל21:05 14.10.2025
כל הממשלה צריכה לעמוד לדין על הפקרה
מפקירים לדין21:11 14.10.2025
ג׳ורג׳
חבל עליה היתה בחורה טובה נהפכה לפריחה מהשמאל21:05 14.10.2025
