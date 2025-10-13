בני משפחתו של שורד השבי אבינתן אור פרסמו תיעוד ראשון לאחר שחרורו ובירכו על שובו לארץ: "בתקווה בחרנו ועם תקווה נשאר. עם ישראל חי ומנצח"

רגע אחרי שחרורו מידי החמאס, תיעוד ראשון של שורד השבי אבינתן אור פורסם כעת (שני). בני המשפחה בירכו על שובו לארץ והודו לחיילי צה"ל.

"'יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ, וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם… יֹאמְרוּ גְּאוּלֵי ה' אֲשֶׁר גְּאָלָם מִיַּד צָר'. אנו מודים לקב"ה על החסד הגדול שהשיב לנו את בננו האהוב והיקר חי, שלם ובריא" אמרו בני המשפחה. "אבינוש שלנו בבית! אחרי שנתיים שלמות של ציפייה ומאבק לשובו, הוא בבית! אנחנו אוהבים אותך אבינתן שלנו האהוב".

עוד באותו נושא צפו: תמונות ראשונות של החטופים בשטח ישראל 10:29 | חדשות סרוגים 4 1 ❤️

"המיטה מוכנה, אנחנו מוכנים וכ"כ רוצים להיות יחד כמשפחה ולשמוח, כן לשמוח. נחבק את אבינתן, נחגוג את הניצחון ונחזק את התקווה בעם ישראל" הוסיפו. "ברגע זה אנחנו מוקירים מעומק הלב את חיילי צה"ל הגיבורים את הפצועים הרבים ואתכם, המשפחות השכולות, בלעדיכם זה לא היה קורה".

"ברגעים אלו של אושר ואחדות לכל עם ישראל אנו רוצים להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו, השר רון דרמר והנשיא טראמפ אבל בעיקר לכל עם ישראל שהיה מאחורינו, התפלל, נאבק והיה לצידנו בתקופה המורכבת הזאת" סיכמו. "נדגיש כי השמחה שלנו לא תהיה שלמה עד לשובם של כל החטופים החיים לביתם והחללים לקבר ישראל בכבוד. בתקווה בחרנו ועם תקווה נשאר. עם ישראל חי ומנצח".