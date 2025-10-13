משפחתו של שורד השבי עמרי מירן ביקשה למסור: "אחרי יותר מ-700 ימים ארוכים, כואבים ומייסרים, עמרי סוף-סוף יקבל מרוני ועלמא חיבוק שירפא את הכל"

משפחתו של שורד השבי עמרי מירן ביקשה הבוקר (שני) למסור: "אבא עמרי בבית. אחרי יותר מ-700 ימים ארוכים, כואבים ומייסרים, עמרי סוף-סוף יקבל מרוני ועלמא חיבוק שירפא את הכל".

הדברים המלאים: "אבא עמרי בבית. אחרי יותר מ-700 ימים ארוכים, כואבים ומייסרים, עמרי סוף-סוף יקבל מרוני ועלמא חיבוק שירפא את הכל. אנחנו מבקשים להודות מעומק הלב לעם ישראל, שעמד לצידנו בשעות האפלות ביותר ובימים בהם הרגע הזה נראה כמשאלת לב רחוקה ובלתי אפשרית".

"הרגע הזה, היום, הוא לא ניצחון אישי, אלא ניצחון של עם שלם. כמו כן, נבקש למסור את תודתנו העמוקה לכוחות הביטחון ולוחמי צה״ל הגיבורים. אנחנו בפתחו של מסע מורכב ומאתגר, אך גם מרגש, לשיקום. אנו נשארים מחויבים למאבק – עד להשבתו של החטוף האחרון, ועד לשיקומה המלאה של המדינה האהובה שלנו. מי ייתן וחזרתו של עמרי יסמן את תחילתו של שיקום זה ואיחוד העם".