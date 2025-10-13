אחרי 738 ימים, עינב צנגאוקר שוחחה כעת (שני) עם בנה מתן כשהוא עדיין בשבי חמאס. "אתה בא הביתה חיים של אמא, נגמרה המלחמה", אמרה לו עינב. בנוסף, גם החטופים דוד ואריאל קוניו ונמרוד כהן, ביצעו שיחות וידאו עם משפחותיהם.
עם של אריות. עינב, אמא לביאה
ושבו בנים לגבולם09:39 13.10.2025
