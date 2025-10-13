09:58

משפחתו של עמרי מירן: "סוף-סוף יקבל מרוני ועלמא חיבוק"

09:52

ירון אברהם: תקשיבו טוב טוב לפרט המדהים הזה

09:41

בחאן יונס: הצלב האדום בדרכו לפגוש חטופים נוספים

09:39

צפו בשידור חי: טראמפ נוחת בנתב"ג לתחילת ביקורו בישראל

09:35

תמונת היום: נתניהו ממתין בנתב"ג להגעתו של טראמפ

09:21

נתניהו מברך את החטופים שחזרו: "ילוו בכל תהליך השיקום"

09:12

"אתה בא הביתה חיים של אמא": מתן צנגאוקר בשיחה עם אימו

09:00

מרגש: 7 החטופים ששוחררו בשטח ישראל

08:36

במטוס הנשיאותי: טראמפ צופה בשחרור החטופים בשידור חי

08:28

אחרי שחרור 7 חטופים: חמאס יצא בהכרזה רשמית להמשך ההסכם

08:13

אחרי גל החטופים הראשון: חמאס נפרס לקליטת המחבלים המשוחררים

08:06

צה"ל מודיע: 7 חטופים עושים את דרכם אלינו

07:49

הצלב האדום בדרכו לאיסוף החטופים החיים

07:35

רגע לפני השחרור: הפתק האישי של ראש הממשלה ורעייתו לחטופים

07:30

בשכונה של אביה - דוד המלך מגיע לסוכה

07:09

אלו החטופים שצפויים להשתחרר בפעימה הראשונה

06:28

הנה זה מתחיל: כך יראה שחרורם של 20 החטופים החיים

22:38

המחיר: האחראי לחטיפת שלושת הנערים צפוי להשתחרר

22:20

בלי להיתקע באמצע: רשימת שירים שלא נגמרת לשמחת תורה

22:19

החטופים ישחררו מ- 3 מרחבים החל מתשע בבוקר | הפרטים

