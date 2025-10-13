מבצע שחרור החטופים מתחיל הבוקר (שני) ערב חג שמחת תורה, וכך הוא צפוי להתבצע. במבצע ישוחררו 48 חטופים, 20 מתוכם בחיים.
המבצע צפוי להתחיל בשעה 8 בבוקר, עם שחרורם של חלק מהחטופים החיים בפעימה אחת. לאחר מכן, בשעה 10 בבוקר, צפויה פעימה נוספת ושחרור יתר החטופים החיים.
לאחר מכן, ועד לשעות הצהריים המאוחרות, צפויים להשתחרר גופות החטופים. נזכיר כי מדובר בחלק מחטופים שנהרגו בישראל וגופותיהם נגררו לעזה, וחלקם נרצחו בשבי.
החטופים צפויים להשתחרר משלוש נקודות ברצועה: ח'אן יונס, העיר עזה עצמה ומחנות המרכז. החטופים יועברו על ידי הצלב האדום לכוח ישראלי, יגיעו יחד לאזור רעים שם יפגשו את משפחותיהם.
