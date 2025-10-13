06:28

הנה זה מתחיל: כך יראה שחרורם של 20 החטופים החיים

22:38

המחיר: האחראי לחטיפת שלושת הנערים צפוי להשתחרר

22:20

בלי להיתקע באמצע: רשימת שירים שלא נגמרת לשמחת תורה

22:19

החטופים ישחררו מ- 3 מרחבים החל מתשע בבוקר | הפרטים

22:11

זמני כניסת ויציאת שמחת תורה תשפ"ו 2025

22:04

הערכה עדכנית: זוהי שעת שחרור החטופים מחר

21:57

אמילי עמרוסי: אם יהיה עיכוב, אשאיר את הטלויזיה דולקת בחג

20:40

דיווח: ועידת שארם מחר- גם אבו מאזן צפוי ליטול חלק

20:14

נתניהו: "בכל מקום שנלחמנו - ניצחנו. אבל המערכה לא תמה"

19:19

הרמטכ"ל: "הלחץ הצבאי והמהלך המדיני המשלים - ניצחון על חמאס"

19:01

זלנסקי על עסקת החטופים: "מקווה שטראמפ יקדם עסקה דומה כאן"

18:44

תיעוד ראשון: כך נראית נקודת הקליטה לחטופים המשוחררים | צפו

18:41

בהלה בגוש עציון: פלסטיני חמוש נעצר סמוך להרודיון

18:29

לקראת הגעת טראמפ: בנתב"ג נערכים לקבלת הפנים | צפו

18:01

רגע לפני טראמפ האמיתי: צפו בגרסה של ארץ נהדרת בכיכר החטופים

17:32

אסון בשומרון: ילד בן 8 החליק עם בימבה ונפצע קשה

16:51

"לא חשבתי שאתגייס" - המתמודד החרדי שכבש את המטבח של מאסטר שף

16:51

מסימני "אחרי החגים": שוב דחייה במשפט נתניהו?

16:37

בשעות הבוקר המוקדמות: כך צפוי להיראות שחרור החטופים

16:13

המחבל שתקף סוהרת בכלא קציעות לא ישוחרר

