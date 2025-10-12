נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בירך על סיכום עסקת החטופים, וקרא לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקדם הסכם דומה לסיום המלחמה באוקראינה: "המהלך עשוי להגביר את הלחץ על פוטין לסיים את המלחמה שלו"

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי התייחס הערב (ראשון) להסכם בין ישראל לחמאס על שחרור החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה, כשבדבריו קרא לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפעול כעת כדי לקדם הסכם דומה גם למלחמה באוקראינה.

"הסכם השלום בעזה שולח מסר חשוב, ונותן לנו תקווה" אמר זלנסקי בראיון לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית". "בדיוק כמו שטראמפ הפעיל לחץ במזרח התיכון כדי להביא לשלום, אני מקווה שהוא ישתמש באותם הכלים כדי לקדם עסקה דומה כאן. המהלך עשוי להגביר את הלחץ על פוטין לסיים את המלחמה שלו באוקראינה, ושוחחתי עם טראמפ גם על הנושא הזה".

דבריו של זלנסקי מגיעים אחרי שנשיא אוקראינה שוחח כאמור עם טראמפ מוקדם יותר היום, בהמשך לשיחה נוספת שהתקיימה בין שני הנשיאים אתמול. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם ארה"ב כדי לחזק את עצמנו – בכל מערכות ההגנה שלנו" אמר זלנסקי על השיחות עם טראמפ. "הלחץ האמריקני יכול להיות אפקטיבי ולהביא לשלום. סיכמנו שנמשיך לעבוד יחד, ואנחנו מצפים שהמהלך יביא לתוצאות".