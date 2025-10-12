טראמפ צפוי לבקר בישראל לנאום בכנסת ולהיפגש עם משפחות חטופים. בעקבות כך ייחסם כביש 1. משטרת ישראל מפרסמת את הסדרי התנועה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לבקר מחר (שני) ערב שמחת תורה בישראל לנאום בכנסת ולהיפגש עם משפחות חטופים. בעקבות כך ייחסם כביש 1. משטרת ישראל מפרסמת את הסדרי התנועה.

מהשעה 07:00 בבוקר – כביש 1 ייחסם לתנועת כלי רכב, בשני הכיוונים ויפתח רק בסיום הביקור. להגעה לירושלים ניתן להשתמש בצירים חלופיים שהוגדרו מראש בהם :

כביש 443,

כביש 386

כביש 395.

כביש 60

כביש 90

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל השלימה היום את ההערכות המבצעית לקראת שני מבצעים לאומיים מהחשובים והרגישים בתולדותיה- מבצע "שבים לגבולם" להשבת החטופים החיים והחללים הביתה ולצדו מבצע "מגן כחול 6" לקראת ביקורו של נשיא ארצות הברית בישראל. אלפי שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו החל משעות הבוקר המוקדמות על מנת לאבטח, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור הממלכתי, שצפוי להיערך לאורך מספר שעות".

"היערכות המשטרה , אשר בוצעה בעבודת מטה מהירה ותוך סנכרון ושת״פ מלא עם כלל הגופים השותפים , מתמקדת בהיבטי תנועה, אבטחה וסדר ציבורי במספר גזרות, ובפרט: מרחב נתב״ג, מחוז ירושלים והצירים הראשיים המובילים לבירה. בנוסף לפריסת הכוחות בשטח, יפעלו מרכזי שליטה ומוקדי משטרה במתכונת מתוגברת על מנת להבטיח פיקוד ושליטה אפקטיביים לאורך כל המבצע".

"משטרת ישראל תעדכן לאורך הביקור אודות כלל החסימות והשינויים בהסדרי התנועה. עדכונים אלו ימסרו באמצעות כלי התקשורת , בערוצי הדיגיטל של המשטרה , במוקד 110 – מוקד המידע של המשטרה , ערוץ הטלגרם של אגף התנועה ויעודכנו בווייז. אנו מבקשים להדגיש בפני כלי התקשורת והציבור כולו, כי בכל מהלך הביקור חל איסור מוחלט להעלאת כל כלי טייס (לרבות רחפנים) למרחב האווירי של נתב״ג וירושלים".