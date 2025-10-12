הרמטכ״ל באיגרת ששלח למשרתים בצה״ל לקראת השבת החטופים: ״פגשתי בכם, חיילים ומפקדים, שוב ושוב בכל ימי הקרבות. ראיתי את הלהבה היוקדת מכם, את האמונה הבלתי פוסקת בצדקת הדרך, את הרצון העמוק להגן על הבית ולהשיב את החטופים לביתם. אני מצדיע לכם, דור המלחמה. מצדיע לכל אחד ואחת מכם. אני גאה על הזכות להוביל את צה״ל בשעה גורלית זו".

המכתב המלא | צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר פורסם כי חמאס הודיע לישראל דרך מתווכות כי הוא יכול לשחרר היום  את 20 החטופים החיים בהם הוא מחזיק היום כך על פי הדיווח בוול סטרייט ג׳ורנל.

לאחר מכן ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדיווח שפורסם מוקדם יותר לפיו שחרור החטופים מיגדי ארגון הטרור חמאס יוקדם להיום: "ישראל ערוכה ומוכנה לקליטתם המיידית של כל חטופינו".