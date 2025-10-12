הרמטכ״ל באיגרת ששלח למשרתי צה״ל לקראת השבת החטופים: ראיתי את הלהבה היוקדת מכם, את האמונה הבלתי פוסקת בצדקת הדרך"

הרמטכ״ל באיגרת ששלח למשרתים בצה״ל לקראת השבת החטופים: ״פגשתי בכם, חיילים ומפקדים, שוב ושוב בכל ימי הקרבות. ראיתי את הלהבה היוקדת מכם, את האמונה הבלתי פוסקת בצדקת הדרך, את הרצון העמוק להגן על הבית ולהשיב את החטופים לביתם. אני מצדיע לכם, דור המלחמה. מצדיע לכל אחד ואחת מכם. אני גאה על הזכות להוביל את צה״ל בשעה גורלית זו".

מוקדם יותר פורסם כי חמאס הודיע לישראל דרך מתווכות כי הוא יכול לשחרר היום את 20 החטופים החיים בהם הוא מחזיק היום כך על פי הדיווח בוול סטרייט ג׳ורנל.

