במלאת שנתיים למלחמה, כאלפיים מתפללים התכנסו בבית הכנסת העתיק בקצרין לתפילת הלל חגיגית, במטרה לחזק את הצפון ואת הלוחמים

כאלפיים מתפללים התכנסו היום (ראשון) ברחבת בית הכנסת העתיק בקצרין, לתפילת הלל חגיגית עם הרב שמואל אליהו, במלאת שנתיים למלחמה ובמטרה לחזק את תושבי הצפון. את התפילה ההמונית יזם והוביל ראש המועצה הדתית בקצרין גיא אדרי, היא התקיימה עם איגוד רבני קהילות, בליווי כלי נגינה, והרב שמואל אליהו נשא בה דברי חיזוק לחיילי ולוחמי צה״ל.

משפחות שעברו בחודשים האחרונים -במהלך המלחמה להתגורר ביישובי הצפון, השתתפו גם הן בתפילה, והדגישו את חשיבות חיזוק ההתיישבות בצפון. בנוסף, המתפללים קיימו תפילת ״מי שברך״ לניצחון במלחמה, ולחיזוק נשות הלוחמים והפצועים.

הרב שמואל אליהו אמר במקום: ״בשעה הזאת אנחנו מתפללים על כל חיילי ישראל בכל מקום שהם, ביבשה, באוויר, ובים, בצפון ובדרום. אני רוצה להזכיר את הנשמות של כל החיילים שנפלו, הצדיקים האלו שמסרו את נפשם״.

לדברי הרב, ״אין יותר מסירות נפש מזה, יותר אהבת הבורא, אהבת ישראל, קורבן קטורת ונסכים. זה לא אחד ולא שניים, לא יום ולא יומיים, וצריך להזכיר את זכותם של הצדיקים האלו שתגן על עם ישראל. אלה שנהרגו במלחמה הזאת, ואלה שבמלחמות אחרות. זכותם תגן עלינו, על ממשלת ישראל שתקבל החלטות טובות, ונזכה לגאולה, ישועה וניצחון״.

תושב הצפון בתפילה בקצרין: "יש בתים שמחכים שלצערינו הם עדיין נטושים וריקים"

חנוך כליל החורש, תושב שתולה מזה 40 שנה, הוסיף: "חזרנו לצפון אחרי כמעט שנתיים של גלות, ואנחנו נמצאים כאן בקצרין העתיקה במסגרת תפילה שארגן הרב אליהו. אנחנו ממש מתרגשים שהחיו את האבנים האלה כאן, ועושים כאן את התפילה ברוב עם ובהדרת מלך. הוא קרא לתושבים נוספים לעבור להתגורר בצפון: ״צריך שזה יהיה רק סימן לבאות, יש כאן הרבה אבנים בצפון ויישובים לאורך כבישי הצפון שמחכים שיחיו אותם, אבנים מחכות שיגאלו אותן, בתים שמחכים שלצערינו הם עדיין נטושים וריקים, של תושבים שלא חזרו שימלאו אותם".

לדבריו, "היישובים בצפון משוועים לזוגות צעירים שישחקו ברחובותיה, אנחנו חייבים להתחזק כאן בצפון, ואנחנו מודים לרב אליהו שהגיע גם לכאן לשאת את בשורה הגאולה והישועה. אנחנו מצפים לעם ישראל שיקח את נפשו ואת דמו ואת מרצו ויגיע לצפון, ויתרום כתף ושכם כדי שנוכל לבנות תשתית חזקה בצפון. גם קצרין והגולן בתנופת בנייה ועשיה, וזה הזמן להגיע ולהצטרף״ סיכם גיא אדרי, ראש המועצה הדתית קצרין. ״הגולן וקצרין נמצאים כעת בתנופת בנייה גדולה, משפחות רבות באות ומצטרפות, וזה הזמן להגיע ולקחת חלק בהחזרת ההתיישבות בחבל הארץ בנחלת חצי שבט המנשה לתפארתה".