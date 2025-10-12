הילה סעדה חוגגת יום הולדת: מ"להיות איתה" ועד נטפליקס, משמירת שבת ועד החלומות מהילדות – 10 עובדות מעניינות על אחת השחקניות האהובות בישראל

היום (ראשון)חוגגת השחקנית והזמרת הילה סעדה את יום הולדתה ה-43. מדובר באחת הנשים המסקרנות בתעשייה – רגישה, אמיצה ומלאת עומק. מ"להיות איתה" ועד "מלכת היופי של ירושלים", מהפריפריה למרכז, משבת של שקט לאור הזרקורים. לכבוד יום הולדתה, הנה 10 עובדות שיספרו את הסיפור המלא שלה.

1. "נקרעתי מאהבה" – הפרידה ששברה את הלב

סעדה הייתה מאורסת לשחקן אלי בוכריס, אך השניים ביטלו את החתונה לאחר חצי שנה של אירוסים. היא סיפרה בראיונות שהפרידה הייתה "כאב מאוד גדול" וש"נקרעה מאהבה", ואף הזכירה שזה עדיין כואב גם חודשים לאחר מכן.

2. "ונסה חיה גבוה" – הדמות ששינתה הכול

היא מגלמת את ונסה בסדרה "להיות איתה", דמות קפריזית ו"מטורללת" שנותרה מאוהבת בגיבור (עמוס). סעדה סיפרה שונסה "חיה גבוה, תמיד בסערת רגשות" ושהיא דומה לה רק ברגישות ובתעוזה, אך בניגוד לדמות, היא "עושה דברים בטעם".

3. כשונסה חוצה את המסך

דמותה של ונסה הפכה לאחת האייקוניות בטלוויזיה הישראלית. סעדה גילתה שההשפעה חצתה את הגבול שבין בדיון למציאות: אנשים ברחוב מתחילים איתה במשפטים מהסדרה, ואפילו גברים צעירים ממנה פונים אליה בעקבות הסדרה.

4. "אני יודעת בוודאות שאהיה אמא"

לאחר גיל 40, סעדה הצהירה בראיונות כי היא "יודעת בוודאות שאהיה אמא", כשהיא רווקה ומחפשת זוגיות. כשנשאלה על האפשרות להביא ילד לבד, סירבה לענות ישירות, אך רמזה: "אני בחורה אחראית מאוד".

5. מ"להיות איתה" לנטפליקס – ההפתעה מעבר לים

סעדה לא תיארה לעצמה שההצלחה שלה תגיע עד ארצות הברית. היא סיפרה שגילתה שהיא פרצוף מוכר בעולם רק כשהייתה שם ונדהמה לגלות שמכירים אותה ברחוב – בזכות שידור הסדרות "להיות איתה" ו"מלכת היופי של ירושלים" בנטפליקס ובאמזון פריים.

6. "אני מרגישה יפה רק כשאני בתוך דמות"

על אף שהיא נחשבת לאחת השחקניות היפות בישראל, סעדה לא רואה את עצמה כך בחיים האישיים. "אני מרגישה יפה רק כשאני בתוך דמות, ככלי רוחני", אמרה – משפט שמסביר לא מעט על הדרך בה היא רואה את האמנות.

7. "אני מניחה את העט בשבת – ושובתת!"

היא מצהירה שהיא מניחה את העט ואת הטקסטים בכניסת שבת ו"שובתת" לחלוטין. היא הדגישה: "זה לא משנה איזה פרויקט הכי גדול יהיה לי ביום ראשון או אודישן, אני בשבת שובתת!".

8. הקול שמאחורי השירים

מלבד הקריירה הטלוויזיונית, סעדה היא גם יוצרת וזמרת. בשנת 2016 הוציאה אלבום בכורה בשם "לרוץ בתוך ענן", אותו כתבה והלחינה בעצמה. האלבום, שנוצר בשיתוף עם המפיק המוזיקלי אמיר צורף, חושף צד אישי ורגיש במיוחד באישיותה – כזה שמתרחק מהמסך ומתחבר לעולמות הפנימיים והרגשיים שלה.

10. טיסות, נחישות וחלום אחד גדול

כבר בצבא ניכרה הנחישות: לקראת סוף שירותה כפקידת לשכה ליד אילת, הייתה טסה פעם בשבוע לתל אביב כדי ללמוד משחק. הנחישות הזו ליוותה אותה עד היום – והיא זו שהביאה אותה עד הפסגה.

אישה של אור ושורשים

הילה סעדה, מעבר להיותה שחקנית מוכשרת, גם מגלמת בחייה סיפור של התמדה, אמונה, יופי פנימי ונחישות. בין אהבה לפרידה, בין שבת לקולנוע, בין ילדה מהפריפריה לאישה של מסך – היא ממשיכה להאיר את הדרך, צעד אחר צעד, באור עדין אך עוצמתי.