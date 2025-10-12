עם אורחים מפתיעים והפעלות מיוחדות: פסטיבל סוכות ירוק 2025 בפארק עתידים בתל אביב מציע חגיגה משפחתית עם מוזיקה, סדנאות יצירה מחומרים ממוחזרים ואוכל מקיים. הכניסה חופשית

פארק עתידים בתל אביב ועיריית תל אביב-יפו מזמינים אתכם לחגוג את חג הסוכות בפסטיבל ירוק מלא משמעות, המשלב קיימות, תרבות וקהילה. האירוע מתקיים היום (ראשון), 12 באוקטובר 2025. הפסטיבל מציע יום שלם של פעילויות לכל המשפחה, עם דגש על מודעות סביבתית ויצירה. בין האורחים המפתיעים: כוכב הילדים רוי בוי, וקובי "יאבלולו שמבלולו" אדרי.

מה מחכה לכם בפסטיבל?

מוזיקה ומופעים: הופעות על הבמה המרכזית עם להקת התיפוף "רידמניה" (12:00), מופע מצחיק של דדי החתול (13:00), כוכב הילדים רוי בוי (14:00) ולהקת אקרופוליס עם רוק ישראלי (16:00).

סדנאות יצירה: פעילויות מחומרים ממוחזרים, כולל פיסול סביבתי, הכנת תכשיטים, שלטים ותליונים, וסדנת כלי נגינה ירוקים.

מייצג קהילתי: האמן גבריאל רענן יוביל הקמת מייצג סביבתי ענק.

קולינריה בת קיימא: השף קובי אדרי יציג מנה מיוחדת בהשראת מטבח מקיים.

סוכות ייחודיות: סוכה ורודה להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד, וסוכה קהילתית לחגיגת החג.

משחקים ועמדות: עמדות מחזור ומשחקי "הידעת?" ללימוד על קיימות.

פרטי האירוע

מתי? יום ראשון, 12 באוקטובר 2025, בין השעות 11:00–18:00

איפה? שדרות עתידים, דבורה הנביאה 121, תל אביב

כניסה: חופשית

חניה: מסובסדת ב-20 ₪ ליום שלם

הצטרפו לחגיגה הירוקה שתשאיר אתכם עם חיוך ותובנות על שמירה על הסביבה!