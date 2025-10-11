20:58

אחרי שנפגע מפיצוץ רימון צה"ל: שמואל גד רחמים נפטר מפצעיו

20:32

ויטקוף בכיכר החטופים: "חלמתי על הלילה הזה"

20:31

אירוע חריג בקציעות: מחבל משתחרר תקף סוהרת

20:29

שורדת השבי נפרדת: "הוא שרד את מה שאי אפשר לתאר"

20:13

האזינו: דברי מח"ט גולני ללוחמיו ביציאה מהרצועה

20:12

ירידה בטמפ'; הגשם חוזר: תחזית מזג אוויר

19:59

אחרי תחילת הפסקת האש: ויטקוף והרמטכ"ל סיירו ברצועת עזה

19:43

לצד טראמפ: מקרון יגיע לטקס חתימת ההסכם במצרים

19:22

שנתיים אחרי הטבח: שורד הנובה רועי שלו שם קץ לחייו

19:14

מפקד אוגדה 98: "נשארים כאן דרוכים לפעולה עד להשבת כל אחינו"

18:53

היערכות בישראל: ייתכן ששחרור החטופים יוקדם למחר

14:35

זעם בבית הלבן: טראמפ שוב לא זכה בפרס הנובל

14:21

שליח טראמפ מודיע: "התחילו 72 השעות להחזרת החטופים"

13:53

“תנצרו את הרגע הזה”: דברי הפרידה המרגשים של מפקד גדוד צבר

13:16

3 ימים של התייצבות מחדש: אחוזי השליטה של צה"ל ברצועת עזה

13:08

נתניהו בהצהרה מיוחדת: "שמחת תורה הזה יהפוך ליום של שמחה"

12:42

עם תחילת הפסקת האש: דובר צה"ל בהנחיות לתושבי עזה

12:26

דובר צהל: הסכם הפסקת האש נכנס לתוקפו

12:18

מטה משפחות החטופים: “אין מנהיג שעשה יותר למען השלום מטראמפ"

12:04

לא טראמפ: זאת הזוכה בפרס נובל לשלום

