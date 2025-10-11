מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה נוח. תחול ירידה במידות החום ויירד גשם מקומי בחלק מאזורי הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בעיקר במישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי.
יום שני, ערב שמחת תורה: בהיר עד מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפרטורות.
יום שלישי, שמחת תורה: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
יום רביעי: בהיר עד מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תהיה ירידה קלה בטמפרטורות.
