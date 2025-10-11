בישראל נערכים לאפשרות שייתכן ששחרורם של חלק מהחטופים יוקדם כבר למחר. בכיר ישראל אמר כי "חמאס חייב להשלים את השחרור עד יום שני, זה יכול לקרות בכל אחד מהימים – מרגע זה ואילך"

אחרי תחילת הפסקת האש: בישראל החלו בהיערכות לקראת האפשרות שייתכן ששחרורם של חלק מהחטופים יוקדם כבר למחר – כך דווח היום (שבת) בכלי התקשורת הערבים. עם זאת, הציפייה בישראל היא שחמאס ייחכה עד הרגע האחרון לשחרור כל החטופים מהשבי.

בכיר ישראלי אמר כי "חמאס חייב להשלים את השחרור תוך 72 שעות, עד יום שני ב-12:00. זה יכול לקרות בכל אחד מהימים – מרגע זה ואילך. יש היערכות מלאה בכל המערכים גם להקדמת השחרורים, אבל אין לנו אינדיקציה שהם יקדימו".

בתוך כך, ברשת אל-ג'זירה פרסמו אמש פרטים מתוך מסמך מפורט של השלבים ליישום התכנית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להפסקת המלחמה. לפי המסמך, שחרור החטופים יתבצע עד יום שני בשעה 6:00 בבוקר, ללא טקסים פומביים. כפי שנעשה בפעמים הקודמות, חמאס ימסור את החטופים הישראלים באמצעות הצלב האדום, כשכלי הרכב הנושאים את החטופים והאסירים ינועו לאחר השלמת ההליכים והתיאום עם החמ"ל המשותף ליישום ההסכם.