בהודעה דחופה בערבית אחרי כניסת הפסקת האש, הוזהרו התושבים שלא להתקרב לאזורי פריסת הכוחות ולגבול עם ישראל.

דובר צה”ל בערבית פרסם בצהריים (שישי) הודעה דחופה לתושבי רצועת עזה בעקבות כניסת הסכם הפסקת האש לתוקפו בשעה 12:00. בהודעה נמסר כי כוחות צה”ל יישארו פרוסים באזורים מסוימים ברצועה, ותושבים הוזהרו שלא להתקרב אליהם “עד להודעה חדשה”, מחשש לסיכון חייהם.

בהנחיות נכתב כי תנועה מדרום הרצועה לצפונה תתאפשר דרך כביש ראשיד וכביש סלאח א-דין, אולם באזור הצפוני, ובפרט סביב בית חנון, בית להיא ושג’אעיה, ההתקרבות לכוחות מסוכנת ביותר. גם בדרום הוזהרו התושבים שלא להתקרב לאזור מעבר רפיח, מסדרון פילדלפי וחלקים מחאן יונס שבהם פרוסים כוחות צה”ל.

בנוסף, דובר צה”ל הזהיר כי קיים סיכון משמעותי לאורך החוף העזתי, וכי דיג, שחייה וצלילה בים בימים הקרובים עלולים להיות מסוכנים.

בהודעה הודגש: “אסור להתקרב לשטח ישראל ולאזור החיץ. כל תנועה לאזורים אלה עלולה לסכן חיים. יש להמתין להודעות רשמיות לפני כל ניסיון תנועה באזורים אלה.