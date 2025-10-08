לאחר שביום שישי האחרון, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי האיראנים מתכוננים לעוד סבב, וקרא לאזרחים לשהות ליד מרחבים מוגנים בחג, כעת (רביעי) הוא עושה זאת שוב.
בדברים שאמר בראיון בכאן רשת ב', טען ליברמן: "נתניהו כינס בשבוע האחרון קבינט מצומצם על איראן. יש לי הערכה על מה היה הדיון אבל אני לא אשתף את המאזינים. רק מציע להיות בסמיכות למרחבים מוגנים".
בתגובה, במערכת הביטחון זעמו על כך. גורם ביטחוני בכיר מסר: "ליברמן משייט בחלל כעב"מ שהופרד מחללית האם, מנותק כל קשר ומידע, ופולט להג חסר שליטה. הניסיון שלו להפחיד את הציבור בישראל בנושא איראן כדי לקבל תשומת לב, במסגרת מאבק ההתבלטות בין ראשי האופוזיציה, מעורר רחמים ודאגה כאחד".
בתגובה, כתב ליברמן: "אם חללית האם הייתה מקשיבה ל"עב"מ" – לא היינו מקבלים את טבח השבעה באוקטובר"
בנט, ליברמן, גנץ ולפיד שתמכו בהסכם הגרעין של ביידן - הסכם גרוע בהרבה מזה של אובמה!
בנט ליברמן, גנץ ולפיד עשו את הסכם הכניעה עם חיזבאללה,ומיד חיזבאללה, חמאס ואיראן הרימו ראש עד לטבח!
בנט, ליברמן, גנץ ולפיד שתמכו בהסכם הגרעין של ביידן - הסכם גרוע בהרבה מזה של אובמה!
