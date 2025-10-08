כארבעה חודשים לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי שלח מכתב התרעה אסטרטגי לראש הממשלה בנימין נתניהו, כשזה היה בבית חולים ביוני 2023, דרך אבי גיל, המזכיר הצבאי של רה"מ.
על פי הפרסום של ניר דבורי אמש (שלישי) בחדשות 12, המסמך כולל התרעה חמורה בנוגע למצב הביטחוני בארץ.
במרכז הדיווח עמדה הטענה כי ההרתעה הישראלית נבנית משלושה מרכיבים – עוצמת צה"ל, לכידות החברה בישראל ויחסי ישראל ארה"ב.
תמונת המצב המודיעינית: הלוי הראה – האויבים העריכו שבכל אחד משלושת המרכיבים ישנה פגיעה של ממש בחודשים האחרונים, אז. פירוש הדבר – ירידה בהרתעה הישראלית ותחושה של מומנטום.
כאמור, נתניהו קרא את המכתב במיטתו בבית החולים, ובערך באותו הזמן הוא גם קיבל שיחת טלפון שבה יש הרתעה אסטרטגית למלחמה מראש השב"כ רונן בר.
על פי הדיווח, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי סירב להתייחס למכתב, אך הוא מסר לגורם איתו הוא בקשר כי: "הייתי מפקד הצבא בשבעה באוקטובר ואני נושא באחריות. ביום הנורא הזה יש מספיק אחריות לכולם. הדברים במלואם יגיעו לבחינה של כל הגורמים בוועדת חקירה ממלכתית שראוי שתקום במהרה".
מוש
נו....? מה רצית להגיד בכתבה והאמירה הכללית הזו? האם הוא התריע ספסציפית על כוונת החמאס לפלוש לישראל?08:04 08.10.2025
משהו מסריח בממלכת ישראל. זה לא ימין או שמאל. זאת שחיתות
ביבי ראה בחמאס נכס היה הבלדר של קטאר למיליארד וחצי דולר במזומן אישר אספקת דלק, מלט וברזל למנהרות גם כשהמלחמה פרצה לא נסגר מיד ערוץ אלג'זירה, למרות אישור המשפטנים ואנשי לשכתו מומנו על ידי...
ביבי ראה בחמאס נכס היה הבלדר של קטאר למיליארד וחצי דולר במזומן אישר אספקת דלק, מלט וברזל למנהרות גם כשהמלחמה פרצה לא נסגר מיד ערוץ אלג'זירה, למרות אישור המשפטנים ואנשי לשכתו מומנו על ידי קטאר, תומכת הטרורהמשך 08:21 08.10.2025
יחיאל
אם היתה אתראה אז המחדל של הרצי ורונן בר עוד גדול שבעתיים. מדוע לא הזעיקו את הצבא והרבש"צים ולא העירו את ראש הממשלה, על אחת כמה וכמה ש(הם טוענים!) היתה...
אם היתה אתראה אז המחדל של הרצי ורונן בר עוד גדול שבעתיים. מדוע לא הזעיקו את הצבא והרבש"צים ולא העירו את ראש הממשלה, על אחת כמה וכמה ש(הם טוענים!) היתה אתראה להתקפה?המשך 08:14 08.10.2025
מני
ובאותו נשימה ואפילו ברוח התקפי יותר הרמטכ״ל ושאר הגורמים טענו שחמאס מורתע גם יום לפני08:12 08.10.2025
דעתן
זה ברור לגמרי שהוא קיבל התרעות למכביר אבל העדיף את האינטרסים הפרטיים שלו. כולל: העברת כספים לחמאס שמי יודע כמה מהם זלגו בדרך לכיסים שונים, הזמנת צוללות שחלקן...
זה ברור לגמרי שהוא קיבל התרעות למכביר אבל העדיף את האינטרסים הפרטיים שלו. כולל: העברת כספים לחמאס שמי יודע כמה מהם זלגו בדרך לכיסים שונים, הזמנת צוללות שחלקן כנראה מיותרות ו/או לא ניתנות לאיוש תוך כנראה זליחגת כספים לכיסים שונים. בקצור רקבון לאורך כל הדרך ועכשיו הילדים שלנו מסתכנים בשדות הקרב.המשך 08:11 08.10.2025
בר
בתגובה ל: דעתן
אז ביבי טעה לכן צה"ל לא תפקד?! שב"כ היה בללנד? הם הראשונים להגן ולהתריע נקודתית. מהיכן הסכנה?! אז אולי באמת גם הם היו לשיטתך מונעים משיקולים פוליטיים?!08:45 08.10.2025
מיקי
הרמטכ"ל, אשם בדרג ב', מאשים את דרג א' ? הרי כולכם צריכים ללכת בתור אחראים ואשמים. תריבו אחר כך. כולל אייזנקוט, גנץ, גלנט וחבריהם. כל מי שאחראי לקידום וקיום הקומספציה...
הרמטכ"ל, אשם בדרג ב', מאשים את דרג א' ? הרי כולכם צריכים ללכת בתור אחראים ואשמים. תריבו אחר כך. כולל אייזנקוט, גנץ, גלנט וחבריהם. כל מי שאחראי לקידום וקיום הקומספציה והקטנת הצבא ומוכנותו צריכים להרכין ראש וללכת. זה לא משנה איזה "פתק כסת" ח" שלחתם. לא פעלתם נכון. ולכן, לכו הביתה בבושה. ונקוה שהדור הבא יקום עם פחות אשליותהמשך 08:25 08.10.2025
מיקי
יחיאל
מני
ובאותו נשימה ואפילו ברוח התקפי יותר הרמטכ״ל ושאר הגורמים טענו שחמאס מורתע גם יום לפני08:12 08.10.2025
