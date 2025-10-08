כארבעה חודשים לפני הטבח ובזמן שההפגנות נגד הממשלה השתוללו: הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי שלח מכתב התרעה אסטרטגי לראש הממשלה בנימין נתניהו

כארבעה חודשים לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי שלח מכתב התרעה אסטרטגי לראש הממשלה בנימין נתניהו, כשזה היה בבית חולים ביוני 2023, דרך אבי גיל, המזכיר הצבאי של רה"מ.

על פי הפרסום של ניר דבורי אמש (שלישי) בחדשות 12, המסמך כולל התרעה חמורה בנוגע למצב הביטחוני בארץ.

במרכז הדיווח עמדה הטענה כי ההרתעה הישראלית נבנית משלושה מרכיבים – עוצמת צה"ל, לכידות החברה בישראל ויחסי ישראל ארה"ב.

תמונת המצב המודיעינית: הלוי הראה – האויבים העריכו שבכל אחד משלושת המרכיבים ישנה פגיעה של ממש בחודשים האחרונים, אז. פירוש הדבר – ירידה בהרתעה הישראלית ותחושה של מומנטום.

כאמור, נתניהו קרא את המכתב במיטתו בבית החולים, ובערך באותו הזמן הוא גם קיבל שיחת טלפון שבה יש הרתעה אסטרטגית למלחמה מראש השב"כ רונן בר.

על פי הדיווח, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי סירב להתייחס למכתב, אך הוא מסר לגורם איתו הוא בקשר כי: "הייתי מפקד הצבא בשבעה באוקטובר ואני נושא באחריות. ביום הנורא הזה יש מספיק אחריות לכולם. הדברים במלואם יגיעו לבחינה של כל הגורמים בוועדת חקירה ממלכתית שראוי שתקום במהרה".