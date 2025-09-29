בהמשך היום צפוי להתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה כנס בנושא “תפילות בהפרדה במרחב הציבורי – על מה רבנו? ומה הלאה?”.
המטרה המוצהרת: בצל יום כיפור המתקרב, ולאחר יום כיפור רווי מחאות שחווינו ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה – לאפשר דיון ציבורי פתוח סביב אחת הסוגיות הרגישות ביותר בישראל.
אלא שכעת מתארגנות מחאות נגד עצם קיומו של הכנס, בשל השתתפותם של דוברים המזוהים עם הימין הדתי – בהם ח”כ מיכל וולדיגר וישראל זעירא. בעיני המפגינים, עצם השתתפותם הופכת את האירוע ל”אנטי דמוקרטי”.
כאן עולה השאלה: האם עצם היותך דתי או ימני מגדיר אותך כאויב הדמוקרטיה? האם אפשרותם של נציגים אלה להשמיע את עמדתם היא פגיעה בליברליזם – או דווקא מימושו?
ח”כ וולדיגר השיבה למוחים: “בשם הדמוקרטיה, הם רומסים חופש ביטוי. בשם הפלורליזם, הם מוחקים דעות שונות. אינכם בעלי הבית על הדמוקרטיה. אני אמשיך להשמיע את דעותיי ואת דעותיהם של רבים אחרים, כי זו דמוקרטיה, וזה ליברליזם”.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
ג׳ורג׳
יה מפגינים שאלוקים יקח אותכם כבר ולא תוסיפו לעשות רע על פ ני האדמה10:15 29.09.2025
כתבה מסיתה שמיועדת להרתיח ולפלג
בשם ה"דמוקרטיה" - מדוע לא פניתם למארגני המחאה וביקשתם תגובה? מדוע לא שאלתם על מה המחאה ופירסמתם אותה? נשמע שהכתבה אינה כתבה אלא עוד הסתה. דווקא עכשיו לפני הכיפורים...
בשם ה"דמוקרטיה" - מדוע לא פניתם למארגני המחאה וביקשתם תגובה? מדוע לא שאלתם על מה המחאה ופירסמתם אותה? נשמע שהכתבה אינה כתבה אלא עוד הסתה. דווקא עכשיו לפני הכיפורים - תעשו חושבין לפני שאתם כותבים כתבות מבלי לשמוע את הצד השני .המשך 10:15 29.09.2025
