נציגי משפחות החטופים הפגינו מול מטה האו"ם בזמן נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניו יורק: "כמעט שנתיים מאז ה-7 באוקטובר – נגמר הזמן מזמן לנאומים, הגיע זמן המעשים, להחזיר את כולם"

נציגי משפחות החטופים הפגינו היום (שישי) מחוץ לבניין האו"ם בניו יורק, בזמן נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת הכללית. בדבריהם קראו לנתניהו לפעול לשחרורם של כל 48 החטופים הנותרים בשבי החמאס בעזה.

"ראש הממשלה, הבאנו את המאהל מירושלים לפה – אנחנו רודפים אותך בכל מקום שתהיה, נרדוף אותך עם המאהלים" אמר חגי אנגרסט, אביו של מתן אנגרסט. "מבחינתנו נאום מוצלח זה נאום שאומר שאתה רוצה להחזיר את מתן ושאר החטופים, כל ה-48 החטופים והחטופה. אנחנו הלוחמים, לא נעזוב אותך עד שתעשה את הדבר הנכון ותרצה סוף סוף להחזיר אותם״.

נדב רודאיף, בנו של ליאור רודאיף, פנה לראש הממשלה: "ביבי, הגענו עד ניו יורק לפני הנאום שלך, כדי לשמוע דבר אחד בלבד – אתה מחזיר את כולם הביתה. זה הדבר היחיד שחשוב. בתור בן של חלל חטוף, שב-7 באוטוקבר יצא להציל חיים ונלחם, נהגר ונלקח כפרס בידי חמאס".

"אנחנו פה להגיד דבר אחד חזק וברור – זה הזמן להציל חיים, לסיים את המלחמה ולהחזיר את כולם הביתה כדי שאנחנו לא נצטרך למגישך להגיע ולטייל בכל העולם אך ורק בשביל הדבר הזה" הוסיף. "אנחנו לא נגדך, אנחנו רוצים אותם בבית. זה הדבר היחיד שחשוב, זה הדבר היחיד שמשנה. אנחנו פה כי הם עדיין שם״.

אורנה נאוטרה, אימו של עומר נאוטרה, ציין כי "כמעט שנתיים מאז ה-7 באוקטובר – נגמר הזמן מזמן לנאומים, הגיע זמן המעשים, להחזיר את כולם – בשמו של עומר גיבור ישראל שעלה לארץ כחייל בודד, בשמם של כל הגיבורים שנפלו במלחמה הזו ונלחמים היום – תחזיר אותם הביתה תסיים את המלחמה".

תמי ברוך, אימו של סהר ברוך, הצטרפה לקריאות: ״חייבים להחזיר את כולם לפני שיהיה מאוחר מדי, סהר שלי נרצח בעזה, יש שם חיים חייבים להציל אותם לפני שיהיה מאוחר מדי, ממש ממש חייבים. אנחנו חייבים לסגור מעגל, ויש כאל