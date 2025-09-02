טרגדיה קשה התרחשה בעיר יוסטון שבטקסס, כאשר ניסוי חריג בין שני חברים הסתיים במותו של אחד מהם מירי. המקרה אירע בביתו של שון או’דונל, בן 37, כאשר הוא וחברו, אהרון פראוט, בן 34 במקור מבריטניה, חבשו קסדות קוולאר וירו זה בזה בראש באמצעות רובה.
באתר 'מאקו' פורסם כי על פי הודעת משרד השריף של מחוז האריס, פראוט נפצע אנושות בתקרית ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו. או'דונל נעצר ב-17 באוגוסט בחשד למעורבות במקרה, וכעת מואשם ברצח. הוא מוחזק במעצר עד להמשך ההליכים המשפטיים.
קסדות קוולאר, שנועדו להגן על חיילים וכוחות ביטחון, מספקות עמידות מפני רסיסים ופגיעות קהות, אך אינן מספקות הגנה מלאה מפני ירי מנשק חם. השריף אד גונזלס התייחס לאירוע המזעזע ואמר כי "קשה להאמין ששני חברים חבשו קסדות קוולאר, וירו זה בזה עם רובה בתוך הבית". נסיבות הירי, סוג הנשק והמרחק בין השניים עדיין לא פורסמו.
