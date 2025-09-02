טרגדיה נוראית: בדק אם הקסדה שלו חסינה לירי, ושילם בחייו

גורמים בקרבת חקירת קטארגייט: לא מכירים כוונה לזמן את נתניהו

אחרי שחולצו: הילדים מהכפר הערבי פתחו את שנת הלימודים

אפשר גם וגם: אברך ממאה שערים שהתגייס לצה"ל סיים את הש"ס

20:46

יאיר לפיד: זה מה שיקרה אם נתניהו ינצח שוב בבחירות