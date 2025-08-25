יסמין מועלם התאהבה במוזיקה של בן צור מייד, והוא תמיד ראה בה השראה כזמרת. עכשיו, שני הזמרים המצליחים משתפים פעולה בשיר חדש: "אצלנו זה ככה"

המוזיקה הישראלית מתעוררת לחיים עם שיתוף פעולה מרגש בין שניים מהקולות הבולטים של השנים האחרונות: יסמין מועלם ובן צור. בשיר החדש שלהם, "אצלנו זה ככה", שני העולמות המוזיקליים של בן ויסמין נפגשים במילים רגישות, תחכום ועדינות.

האזינו לשיר החדש של יסמין מועלם ובן צור – "אצלנו זה ככה":

"אצלנו זה ככה": שיר שמגשר בין עולמות

השיר "אצלנו זה ככה" הוא תוצר של מפגש מוזיקלי ייחודי. הוא משלב את הסגנון המרגש והמלודי של יסמין עם הגוון האמוני והדומיננטי של בן. המילים, כמו "ילד מפוזר תמיד הולך על הקצה" ו"לב זהב אבל שביר כן אצלנו זה ככה", משלבות רגש עמוק עם קלילות שתופסת את האוזן. השיר נכתב והולחן על ידי יסמין, בן, אבי אוחיון, אופיר כהן ושמעון יחיא. יחד הם יצרו חוויה מוזיקלית שקשה לעמוד בפניה.

יסמין מועלם: קול שהפך להמנון

יסמין מועלם היא שם שמזוהה עם הצלחה מסחררת במוזיקה הישראלית. הזמרת, שילדה לאחרונה את בתה השנייה, ממשיכה לכבוש את המצעדים עם להיטים כמו "דאמ", "תן לי את האש" וה-EP המצליח "יושב לי הלב".

פריצת דרך משמעותית הגיעה בזמן מלחמת חרבות ברזל, כשהשיר "יהיה טוב" הפך לסמל של תקווה ואחדות, ולמעשה המנון לאומי שחיזק את רוח העם. עם סגנון ייחודי המשלב מילים חודרות ומלודיות קליטות, יסמין ממשיכה להגדיר מחדש את המוזיקה הישראלית.

הסיפור מאחורי שיתוף הפעולה עם בן צור התחיל בצורה מפתיעה. "יום אחד קפץ לי סטורי של מישהי והיא שמה את 'אבא' של בן צור ברקע," מספרת יסמין. "לא עברה חצי שנייה מהרגע ששמעתי את הקול שלו, ולחצתי לראות מי זה ומה זה השיר היפה הזה. מאותו רגע השיר הזה היה כל מה ששמעתי באותה שנה." התשוקה הזו הובילה ליצירת "אצלנו זה ככה". שיר שנכתב והולחן בשיתוף עם אבי אוחיון, אופיר כהן ושמעון יחיא.

בן צור: פריצת השנה שכבשה את המדינה

בן צור הוא ללא ספק התגלית המרעננת של המוזיקה הישראלית בשנה האחרונה. עם להיטים כמו "אבא", "כל עכבה לטובה", "סיפורי צדיקים" עם אודיה ו"טעטע תטהר" עם אלייצור, הוא הצליח להפוך את המוזיקה האמונית לז'אנר שכובש את המיינסטרים ואת הטיקטוק כאחד. השיר "כל עכבה לטובה" הפך לתופעה תרבותית. מלותיו החיוביות והמלודיה המרגשת שלו תפסו את לב הקהל.

בן, שהציע נישואין לבת זוגו שיראל לפני שבועיים, משתף בהתרגשות על החיבור עם יסמין. "אני כבר שנים מסתכל על יסמין והדרך שהיא עושה במוזיקה. הקלילות, הקול והטקסטים שפוגעים ישר בלב – הכל השראה בשבילי." השיר המשותף, לדבריו, נוצר "ישר מהבטן". הוא מקווה שהמאזינים יתחברו אליו כמו שהוא ויסמין התחברו.