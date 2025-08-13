איש העסקים מיכאל מירילשוילי הגיש תביעת לשון הרע בסך 600 אלף שקלים נגד קבוצת פעילים, בהם איש ההייטק עמי דרור, איש העסקים אילן שילוח, איש יחסי הציבור ליאור חורב, חברת "ליברל תקשורת" של לאוניד נבזלין, החוקר ד"ר איתי בן דן ואיש התקשורת בועז אפלבאום.
על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', התביעה שהוגשה היום לבית משפט השלום בתל אביב, על ידי עורכי הדין שלומי וינברג וארקדי אליגולאשוילי, מתייחסת לפרסומים ברשתות החברתיות ובתקשורת. בכתב התביעה נטען כי הפרסומים מכילים האשמות חמורות וחסרות בסיס, וכי הנתבעים ניצלו את מעמדם הציבורי כדי להפיץ אותם.
לטענת מירילשוילי, הפרסומים הם חלק מ"קמפיין דיבה מתוזמר" שנועד לפגוע בערוץ 14 ובבעליו, יצחק מירילשוילי, בנו של התובע. זאת, לדבריו, משום שהנתבעים רואים בערוץ 14 איום על "ההגמוניה הישנה", בכך שהוא נותן במה למסרים ולאנשים שאינם תואמים את עמדותיהם.
