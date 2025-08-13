תת-אלוף (במיל') אורן סולומון מותח ביקורת קשה וחריפה מאוד על התנהלות חיל האוויר. סולומון, ששימש כמנהל הלחימה באוגדת עזה, טען בראיון לרדיו 'גלי ישראל' כי "מתחילת המלחמה וגם לפניה, חיל האוויר עושה מה שנכון ומוסרי בעיניו ולא את מה שמפקדי השדה דורשים".
לדברי סולומון, חיל האוויר נמנע לעיתים מפעילות תקיפה כפי שנדרש על ידי מפקדי השדה, וזאת "מסיבות של חששות יתר מעבר לדין הבינלאומי". הוא הוסיף כי התנהלות זו "פוגעת בביטחון חיילינו ופוגעת ביעדי המלחמה". סולומון הציע לראש הממשלה לכנס אנשי מקצוע כדי להסביר כיצד להניע אוכלוסייה בהתאם לדין הבינלאומי.
בתגובה לשאלת ברדוגו אם חיל האוויר מסכן את חיילי צה"ל, השיב סולומון בחיוב ואמר כי הוא אומר את הדברים "באחריות רבה כאיש מקצוע מהבקיאים ביותר שיש בצה"ל גם בנושא הדין הבינלאומי".
הוא ציין כי צה"ל משית על עצמו מגבלות משפטיות דרך הפרקליטות הצבאית ש"פוגעות בביטחון חיילינו, מסכנות אותם, וגורמות שלא לעמוד ביעדי המלחמה".
מיכה – http://גיס%20חמישי%20
באם זה נכון , מדוע לרוץ לתקשורת ? בחיל האוויר היו מקשיבים לדעותיו .18:55 13.08.2025
