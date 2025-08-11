צה"ל חיסל מחבל חמאס שפעל כעיתונאי באלג'זירה - סרוגים

צילום: דובר צה"ל

צה"ל חיסל הלילה (בין ראשון לשני) את המחבל אנס אל שריף שפעל במסווה של עיתונאי ברשת אלג'זירה. המחבל פעל במסווה של עיתונאי רשת אלג'זירה. המחבל אנס אל שריף שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

צה"ל חשף מידע מודיעיני בעבר ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, המאשרים את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אלג'זירה להתנער.

המסמכים כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורת למחבל, המוכיחים בצורה חד משמעית כי הוא תפקד כמחבל של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. מסמכים אלה מהווים הוכחה להשתלבותו של המחבל ברשת התקשורת הקטארית אל-ג'זירה.