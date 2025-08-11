צה"ל חיסל מחבל חמאס שפעל כעיתונאי באלג'זירה - סרוגים

צה"ל חיסל מחבל חמאס שפעל כעיתונאי באלג'זירה
צה"ל חיסל את המחבל אנס אל שריף שפעל במסווה של עיתונאי ברשת אלג'זירה. אל שריף שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס
צילום: דובר צה"ל
צה"ל חיסל הלילה (בין ראשון לשני) את המחבל אנס אל שריף שפעל במסווה של עיתונאי ברשת אלג'זירה. המחבל פעל במסווה של עיתונאי רשת אלג'זירה. המחבל אנס אל שריף שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.
צה"ל חשף מידע מודיעיני בעבר ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, המאשרים את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אלג'זירה להתנער.
המסמכים כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורת למחבל, המוכיחים בצורה חד משמעית כי הוא תפקד כמחבל של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. מסמכים אלה מהווים הוכחה להשתלבותו של המחבל ברשת התקשורת הקטארית אל-ג'זירה.
מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
ממשלה של חדלי...
מים עד נפש | 11-08-2025 7:47
ממשלה של חדלי אישים, אפסים, סוכני שנאה, הסתה הפקרה והפקרות. זה לא הדעות והעמדות שלכם זה הביצוע, זה היהירות, זה אי לקיחת אחריות על כלום. פריבילגים פאסיב אגרסיב, מנותקים ובכיינים. מלכתחילה רציתם לכבוש את כל הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים אבל אין לכם שום יכולת ביצוע. במקום זה אתם גם מגמגמים, גם מזגזגים, גם מדשדשים שנתיים, גם מפקירים חטופים, גם מקריסים את מערך המילואים ואת הכלכלה, גם מסיתים נגד משפחות חטופים וכל מי שלא מסכים אתכם, כולל נגד צה״ל שירותי הבטחון וציבור המשרתים, גם הפקרתם את העוטף, גם נתתם לצפון המדינה להיחרב, וגם ממציאים חדשות לבקרים נימוקים מהתחת לחוסר היכולת שלכם, לחוסר האחריות שלכם ולהפקרה.
2
תודה ביבי תודה רבני ישראל
דן | 11-08-2025 10:08
הרגתם כלומניק ועכשיו תוכלו להקריב את אחינו.
3
אולי חלאס כבר...
שירי מנתניה | 11-08-2025 12:32
אולי חלאס כבר עם קטאר זה לא חמאס וחמאס זה לא קטאר! הגיע הזמן, שטראמפ ידרוש את הסגרת ראשי חמאס בקטאר או לחילופין את שחרור חטופינו! לא הגיוני, שטראמפ לקח לו משוחרר מחמד אחד ומטוס מתנה מקטאר והשאיר בתמורה, 20 חטופים לרעוב למוות!!! המוסד חייב לטפל בקטארים, ברחבי העולם, בכל דרך יצירתית אפשרית!