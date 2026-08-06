פאוור קאפל ( רשת 13 )

רגע מרגש ואמיתי במיוחד נחשף אמש (רביעי) בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13, כאשר עומרי קנדה חשף בכנות נדירה את ההתמודדות הכלכלית הקשה שלו בשנים האחרונות. בשיחה עם בת זוגו דורין, פרט קנדה את המציאות היומיומית שבה הוא עובד בשתי עבודות במקביל כדי לפרנס את משפחתו, ואף התנצל בפני בתו איימי על הדרך שעבר.

"את יודעת כמה כסף עבר לי בידיים וכמה הלך על שטויות?", שאל קנדה את דורין בקול רועד. "באמת שאני עובד עם עצמי, את לא מבינה באיזו רמה של חישובים". הדברים נאמרו בעיצומה של שיחה אינטימית שהפכה לאחד הרגעים המרגשים ביותר בעונה הנוכחית של התוכנית. לדבריו, השילוב בין העבודות הרבות כמעט שלא משאיר לו זמן למנוחה. "אם אני מסיים לעבוד ב-7:00 ויש לי פודקאסט ב-8:00 בבוקר, אני ישן באוטו. אנשים אומרים לי 'איזה יופי המצאת את עצמך מחדש, בטח אתה עושה מלא כסף מפודקאסטים וקמפיינים', אבל אני ישן באוטו". "גדלתי עקום, גדלתי על שקרים" בפרק אחר ששודר השבוע, חשף קנדה בשיחה עם אסי בוזגלו את הפנים הכואבות של העבר שלו. "אני באתי מעולם של הימורים", מסר בקול רועד. "אתה מוכר את ההורים שלך, אתה מוכר את כל המשפחה שלך בשביל הדחפים. ושתדע לך שלדבר אמת זה קשה". קנדה פירט את הדרך הקשה שעבר: "ובוא אני אגיד לך משהו הכי אמיתי. אני גדלתי עקום, אני גדלתי על שקרים בכדורגל, אני גדלתי על תככים. אני הייתי משקר לשחקנים שיש אימון ביום שני, האימון בכלל ביום ראשון, כדי לא להיות בהרכב". לדבריו, התוכנית מהווה עבורו הזדמנות לעבור תהליך של אמת אמיתית.

"אני עובר תהליך של אמת"

"ופה אני עובר תהליך של אמת", הוסיף קנדה בדמעות. "והנה אני אגיד לך עוד משהו הכי אמיתי, אסי, אני... אני עם דמעות". הרגע המרגש חשף את הפגיעות האנושית של קנדה, שבחר לשתף את הצופים במאבק היומיומי שלו לשמור על יושרה ולהתרחק מהעבר.

ההתמודדות הכלכלית של קנדה מגיעה על רקע תקופה מאתגרת בחייו, שבה הוא מנסה לבנות מחדש את עצמו ואת משפחתו. השיחה עם דורין חשפה את המחיר האישי שהוא משלם על הדרך, כשהוא עובד בשתי עבודות במקביל ומנהל חישובים כלכליים קפדניים.

מתחים בין הזוגות

יצוין כי קנדה ודורין נמצאים בעיצומם של סכסוך עם הזוג שיר טרן ואלעד תורגמן, כפי שנחשף בפרקים האחרונים. קנדה אף הודה בכנות מפתיעה שהתפלל שלא לפגוש את שיר ואלעד, ודורין דרשה מהם לסגור חשבונות פנים אל פנים.

במקביל, גם אודיה פינטו משיקה מתקפה חריפה על הזוגות האחרים בתוכנית, כשהיא מספרת על תחושת ההתנשאות שחוותה מצדם. "לא הרגשתי שהם כל כך טרחו לבוא ולהכיר אותי", מסרה פינטו. "הרגשתי שישר קטלגו אותי באיזהשהו משהו מסוים".

הרגע המרגש של קנדה מצטרף לשורה של רגעים אמיתיים ואנושיים שהתוכנית מציגה השנה, כשהזוגות עוברים תהליכים אישיים עמוקים מול המצלמות. התוכנית ממשיכה להיות משודרת בימי ראשון בערוץ 13, כשהצופים ממתינים לראות כיצד יתפתחו היחסים בין הזוגות ומי יזכה בתואר הזוג המנצח.