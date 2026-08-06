שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

דיאן שוורץ והרקדן לוטם מדמוני נפרדו אמש (רביעי) מ"רוקדים עם כוכבים" בקשת 12, בהחלטה שקבעה על פי הצבעת הקהל בבית וציוני השופטים. ההדחה מגיעה לאחר מסע קצר בתחרות, שכלל ריקודים מרשימים אך לא הספיק כדי להבטיח את המשך הדרך של השניים בפורמט.

על פי חוקי התוכנית, ההחלטה על ההדחה מתקבלת בשילוב של הצבעת הצופים מהבית וציוני השופטים - דוד דביר, חיים פרשטיין ואנה ארונוב. הזוג של שוורץ ומדמוני לא הצליח לצבור מספיק נקודות כדי להמשיך בתחרות, ונאלץ לפרוש בשלב מוקדם יחסית.

דיאן ולוטם ( סרוגים )

עונה דרמטית במיוחד העונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" מתאפיינת בדרמות רבות ובהדחות מפתיעות. רק לפני מספר ימים נאלצה הזמרת עדן גולן לפרוש מהתחרות בעקבות פציעה בכתף, כשהיא מודה בדמעות: "זו הפרידה הקשה שעברתי בחיי". גולן, שרקדה לצד הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי, נאלצה להחמיץ שני ריקודים בעקבות הפציעה. על פי חוקי הפורמט, ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש. הזמרת, שסומנה כאחת המועמדות המובילות לניצחון, סיימה את דרכה בתוכנית בשלב מוקדם יותר מהצפוי.

ארטיום ועדן ( סרוגים )

הדחות קודמות בעונה

ההדחה של שוורץ ומדמוני מצטרפת לשורה של פרידות שהתרחשו בשבועות האחרונים. בתחילת השבוע הודחו הסטנדאפיסט מתן פרץ והרקדנית אלינור גרשפלד, אחרי שפרץ קיבל ציון היסטורי ונמוך של 2 נקודות בלבד מהשופט דוד דביר בפרק הפתיחה.

לפני כן נפרדו מהתחרות גם נייט בוזוליק, כוכב הסדרות ההוליוודיות "יומני הערפד" ו"המקוריים", וג'וליה שחר. בוזוליק, שנודע בשנים האחרונות גם בפעילות הסברה נרחבת למען ישראל, נפצע במהלך החזרות אך המשיך להתאמן ולהופיע עד להדחתו.

התחרות נמשכת עם הזוגות הנותרים, כשכל שבוע מביא איתו אתגרים חדשים, ריקודים מרשימים והדחות מפתיעות. הצופים ממשיכים להצביע למועמדים האהובים עליהם, והשופטים ממשיכים להעניק ציונים שמשפיעים על גורל המתמודדים.