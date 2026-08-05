גיוס חרדים או ניצחון במלחמה ( חיים גולדברג/פלאש90, דובר צה"ל )

סקר חדש שבוצע על ידי חברת Next Data בראשות שלמה פילבר עבור אתר "סרוגים", חושף מה חשוב לבוחרי הימין בבחירות הקרובות.

הסקר שהתמקד רק במי שהגדיר את עצמו כימין או כימין-מרכז, מנתח את עמדות הציבור בשלוש קבוצות מרכזיות: בוחרי הליכוד (59% מהמדגם), שאר בוחרי הגוש - (הציונות הדתית, עוצמה יהודית והמפלגות החרדיות (22%), ובוחרי מפלגות האופוזיציה המגדירים עצמם כימין (17%) - יש עתיד, כחול לבן, תקווה חדשה וימינה. צפו בתכנית כיפות ברזל ואת הפאנל מנתח את סקר סרוגים אתגרי השעה: ביטחון מול שוויון בנטל עבור רוב בוחרי הימין (61.3%), השלמת המשימות הביטחוניות והכרעת האויב היא האתגר החשוב ביותר שעומד בפני הממשלה. בולט במיוחד התיעדוף בקרב בוחרי הליכוד, שם 70.8% רואים בכך את המשימה המרכזית. לעומת זאת, בקרב בוחרי הימין באופוזיציה, האתגר המוביל הוא דווקא שילוב חרדים בצה"ל (42.1%), נושא שקיבל עדיפות נמוכה בהרבה בקרב בוחרי הליכוד (10.1%) ובקרב בוחרי הציונות הדתית והחרדים (7.5%).

מה האתגר הגדול של גוש הימין? ( מתוך סקר סרוגים ו-Next Data )

קו ביטחוני או נאמנות לנתניהו?

בשאלת השיקול המרכזי לבחירות אצל מצביעי הימין השאלה הביטחונית היא החשובה ביותר, כשמימין לליכוד היא בולטת במיוחדת. בליכוד סוגיית הנאמנות לנתניהו עומדת במידה שווה.

אצל הימנים מחוץ לקואליציה - סוגיית הגיוס של החרדים והנטל על המילואים אפילו יותר בולטת עם 70% בשיקולים לעומת כ-11% אצל מצביעי הקואליציה. זהות יהודית בכלל שיקול מרכזי אצל אף סקטור.

מה השיקול המרכזי לבחירה? ( מתוך סקר סרוגים ו-Next Data )

בהערכת תפקוד הממשלה בקידום ערכי המחנה הלאומי, 45.3% מכלל המדגם סבורים כי "יש הישגים, אך נדרשת יותר נחישות". בעוד ש-33.6% מבוחרי הליכוד מגדירים את התפקוד כ"טוב מאוד", כמעט מחצית מבוחרי הימין באופוזיציה (48.2%) מגדירים אותו כ"חלש".

מנהיגות והיום שאחרי נתניהו

שאלת המחליף של בנימין נתניהו מעסיקה רבות את הגוש. לפי נתוני הסקר, אמיר אוחנה הוא האיש המתאים ביותר להוביל את הליכוד והגוש בעידן שאחרי נתניהו, עם תמיכה של 27.6% מכלל המדגם ו-37.2% בקרב בוחרי הליכוד. במקום השני נמצא ישראל כ"ץ (21.2% בכלל המדגם), המציג יציבות בין הקבוצות השונות.

בקרב בוחרי האופוזיציה התמונה מפוצלת יותר, כאשר גדעון סער (23.7%) ועמית סגל (21.1%) מובילים.

מי יהיה המחליף של נתניהו? ( מתוך סקר סרוגים ו-Next Data )

באשר לעיתוי חילופי ההנהגה, 50.8% מכלל המדגם סבורים שיש לבצע זאת רק לאחר שנתניהו יחליט לפרוש מרצונו. עמדה זו נתמכת ברוב של 55.3% בקרב בוחרי הליכוד ו-57.5% בקרב הציונות הדתית והחרדים. מנגד, 60.5% מבוחרי הימין באופוזיציה דורשים קיום פריימריז פתוחים כבר בעת הזו.

מתי תיעשה החלפת יו"ר הליכוד? ( מתוך סקר סרוגים ו-Next Data )

איחוד הגוש וסוגיית הגיוס

קיימת הסכמה רחבה בימין על הצורך באחדות: 69.4% מהמשיבים סבורים כי על מפלגות הציונות הדתית והימין האידיאולוגי לרוץ ברשימה אחת מאוחדת כדי למנוע אובדן קולות. תמיכה זו מגיעה לשיא של 78.6% בקרב בוחרי הליכוד.

בסוגיית גיוס בני הישיבות, רוב מובהק של 67.5% תומך בהגברת שילוב החרדים באמצעות "הסכמה והידברות". גישה זו מקובלת על 78% מבוחרי הליכוד ועל 67.1% מבוחרי קבוצת הציונות הדתית והחרדים. לעומת זאת, 62.3% מבוחרי הימין באופוזיציה תובעים חקיקת חוק גיוס שוויוני הכולל סנקציות כלכליות.

הסקר נערך ב-27 ביולי 2026. בפילוח של 656 משיבים מתוך 4982 נמענים שאליהם נשלח הסקר המגדירים עצמם ימין או ימין מרכז במפה הפוליטית

ניתוח הממצאים בפילוח לפי קבוצות הצבעה 2022. ניתוח הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות מקובלות ע"י חברת Next Data בע"מ