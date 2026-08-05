"יש לי המון סימני שאלה אם זה נכון לנו"

פאנל כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

בחום המהביל של אמצע הקיץ, פאנל כיפות ברזל התאסף באולפן סרוגים. נתנאל איזק אירח השבוע את עורך האתר אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, מגישת 'הדתיות האלה' הדר בן חמו וד"ר נמרוד מדרר, חוקר מוח המתמודד בפריימריז בליכוד.

חברי הפאנל לא חסכו בביקורת ובניתוחים על הנושאים הבוערים שעל סדר היום הציבורי.

סערת ישראל כ"ץ ואלוף פיקוד המרכז הדיון נפתח בסערה שהתעוררה בעקבות דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ על החלפת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בדדי קליפה. אריה יואלי טען כי מדובר בסערה תקשורתית מנופחת: "זה היה אירוע מאוד משעשע כי ערוץ 14 יצא עם כותרת המופצצת "שר הביטחון ישראל כ"ץ מדיח את אבי בלוט, ואז כשהשמאל התחיל להגיד מה זה? איך שר הביטחון מדיח אלוף?! פתאום בשעה 12 כל הכתבים של ערוץ 14 (אמרו) 'איזה סערה? על מה אתם מדברים? אף אחד לא הדיח אף אחד'. זו סערת ערוץ 14, לא סערת ישראל". לעומתו, אבי וידרמן ראה בראיון עדות לחולשה: "מה שאני ראיתי שם זה שר ביטחון לחיץ... פעם שלישית הוא אומר להם 'כן, אנחנו כבר מחליפים'. זה בעיקר שידר לי שר ביטחון שלא יכול להסתכל לקהל שלו בעיניים ולהגיד לו 'את זה אני לא עושה'... ראיתי לחץ והיסטריה ולמראה כמה אנחנו בידיים הלא נכונות בזמן הכי לא טוב למדינת ישראל". ד"ר נמרוד מדרר הוסיף כי "כל אחד נמצא בתוך הפוזיציה שלו ורוצה להוציא מהאירוע הזה את המירב... הידיעה הייתה ברורה ומוכרת... וכל מיני אנשים ניסו לעשות מזה ממתקים פוליטיים". היום שאחרי נתניהו: מי המועמד המוביל? במרכז התוכנית הוצגו נתוני סקר מיוחד של חברת "נקסט דאטה" עבור אתר "סרוגים", שבחן את עמדות הציבור הימני לגבי יורש אפשרי לבנימין נתניהו. לפי הסקר, 50% מהציבור סבורים שנתניהו צריך לפרוש מרצונו לפני בחירת יו"ר חדש לליכוד. הסקר המלא מתפרסם באתר סרוגים הנתון המפתיע ביותר עלה לגבי זהות היורש המועדף בקרב בוחרי הליכוד: אמיר אוחנה מוביל עם 37%, ואחריו ישראל כ"ץ עם 22%,. אבי וידרמן התייחס למעמדו של ינון מגל בסקר (10% בליכוד): "הוא לא מחנה ימין, הוא מחנה ביבי... במקומות שביבי לא יכול להתבטא אתה רואה שהוא למעשה שולח אותו כפרש לפני המחנה... זה באמת מופת פוליטי יפה מאוד, על זה צריך להוריד את הכובע". ד"ר נמרוד מדרר הסביר מדוע התמיכה בנתניהו נותרת יציבה למרות אירועי ה-7 באוקטובר: "אני רוצה לראות מדיניות ימין ביטחונית, ניהול אחראי ולא פופוליסטי של המדינה. בהיבט הזה אני באמת לא חושב שיש היום אף אחד שמתקרב ליכולות של נתניהו... זו הערכה ליכולות אמיתיות שהבן אדם מביא לשולחן".

עוד באותו נושא בן גביר פתח במבצע השתלטות על פעילי הציונות הדתית יוסי בן עטר

הטוב, הרע והמיותר: בן גביר לביטחון?

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", נשאלו חברי הפאנל על הקמפיין החדש של עוצמה יהודית המציב את היעד "בן גביר לביטחון".

ד"ר נמרוד מדרר סימן "רע": "אני לא רוצה לראות אותו בתור שר ביטחון... אני חושב שאני רוצה לראות אדם מיושב יותר, אחראי יותר, שיודע לעבוד עם הדרג המקצועי שמתחתיו בצורה טובה יותר".

הדר בן חמו בחרה ב"טוב" עם הסתייגות: "זה טוב לי השאלה... עשתה לי סדר. בסוף אנחנו אנשים מורכבים והדעות שלנו מורכבות... אני מאוד יכולה להעריך בתפקיד הזה (ביטחון לאומי), לגבי שר ביטחון אני אומרת 'קטונתי'... יש לי המון סימני שאלה אם זה נכון לנו".

אריה יואלי ראה בכך מהלך אסטרטגי חיובי לימין: "איתמר בן גביר כשהוא יגיד 'אני רוצה להיות שר ביטחון' הוא יכריח את נתניהו לתת הצהרות של ימין... עצם זה שהוא מכוון לשם זה ימשוך את כל המערכת ימינה".

אבי וידרמן הגיב בציניות חריפה: "הגיע הזמן שהאמת תהיה בחוץ... הגיע הזמן שהעולם יראה... שהמדיניות שלנו מדיניות פשיסטית, פסיכופטית, מפלה".

עסקת החטופים והציוץ של עינב צנגאוקר

הפאנל דן גם בציוץ של עינב צנגאוקר שתקפה את ההסכם המתגבש בטענה שהוא משאיר את חמאס בעזה עם סוכנים קטארים וטורקים.

אבי וידרמן הסכים עם הביקורת: "ההסכם הזה הוא הסכם רע מאוד... אם נכנסים לך קטארים וטורקים... להביא אנשים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל שישמרו עליי? דהיינו באמת בשביל מה? בשביל חופן דולרים?".

אריה יואלי העביר ביקורת על צנגאוקר: "עינב צנגאוקר שכחה שכשהיא הפגינה... 'תשחררו את הבן שלי בהסכם', זה היה ההסכם! זה ההסכם שדרשת. את לא יכולה להגיד עכשיו 'ההסכם הזה הוא רע', זה בדיוק מה שהימין אמר כל הזמן – זה הסכם רע.

נתנאל איזק סיכם את התחושות הקשות: "הסיפור של השבעה באוקטובר גרם למשהו... עצם ההפסד, עצם הטבח הנורא של אותו יום, אתה נקלעת למציאות... שבה אתה חייב להילחם... וכמו שאנחנו יודעים בטח במזרח התיכון זה לא תמיד טוב... יש מחירים בכל דבר".

עוד באותו נושא פעילי שמאל קיצוני פרצו למטה הציונות הדתית יוסי בן עטר

צל"ש או טרש?

לסיום, בחרו המשתתפים את אירועי השבוע שלהם. הדר בן חמו נתנה "טרש" לאלגוריתם שרודף אחריה עם הצעות לצימרים גם שבוע אחרי שהיא חזרה מהחופשה.

אבי וידרמן נתן "טר"ש" לבנימין נתניהו על כך שלא הצליח להעביר את המהפכה המשטרית אפילו בתוך מפלגתו.

אריה יואלי נתן "טר"ש" לשתיקה התקשורתית מול הפריצה למשרדי הציונות הדתית, בהשוואה לגינויים הגורפים על זריקת האבן לעבר משרדי חדשות 12.

נתנאל איזק בחר לתת צל"ש למפלגת הליכוד על כך שהיא מפלגה "חיה ובועטת" עם מוסדות דמוקרטיים פעילים.