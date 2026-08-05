בקואליציה זועמים: "בג"ץ בהשתוללות חסרת רסן"

יו"ר הקואליציה אופיר כץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

חברי הקואליציה הגיבו בזעם היום (רביעי) להחלטת בג"ץ על הקפאת ההעברות התקציביות לחרדים, זאת "לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון של ועדת הכספים של הכנסת".

"בג״ץ בהשתוללות חסרת רסן. מעניין שהיום הם קוראים לזה פגם פרוצדורלי, אבל כשממשלת ההונאה של בנט עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים שבוע (!) לפני הבחירות, זו הייתה סמכותה של הכנסת" אמר יו"ר הקואליציה אופיר כץ. "אפילו לא מנסים להסתיר". גם יו"ר ועדת הכספים, ועדת הכספים, חנוך מילביצקי, אמר בתגובה: "אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין. שניהם נכנסו לעליון על תקן 'שמרנים', לבג"ץ אין תקנה. את בג"ץ צריך לסגור - הפתרון הוא בית משפט לחוקה".

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חבר ועדת הכספים אביחי בוארון סיפר כי "שעות ארוכות ישבה ועדת הכספים ודנה בהעברות התקציביות אותן הגישו פקידי האוצר לאישור. ואישרנו את העברות הכספים. זו זכותינו וחובותינו כחברי הועדה וכחברים בכנסת ישראל. ועדת הכנסת היא שאישרה את קיום הדיון באופן חוקי וכשר עוד לפני פיזור הכנסת בהתאם לסמכותה בחוק. לא דבק רבב בהחלטת ועדת הכנסת אז כמו גם בהחלטת ועדת כספים אמש. אלא שבית המשפט הופך עצמו לרשות מבצעת-מחוקקת נוספת ובעצם מבקש לנהל אקטיבית את המדינה".

לטענתו, "ההחלטה היום של השופט שטיין איננה ביקורת שיפוטית אלא אקטיביזם שיפוטי על סטרואידים ודווקא משופט כביכול שמרן (שמונה על ידי איילת שקד). זו רודנות ודיקטטורה משפטית".

"אין מנוס מהקמת בית משפט לחוקה אשר שופטיו יבחרו על ידי הכנסת ובו יעסקו בדין המנהלי ציבורי חוקתי" סיכם. "העליון יעסוק בערעורים פליליים ואזרחיים. וזהו".

במקביל, בש"ס אמרו כי "שוב הוכיח בג״ץ שהוא הפך לסניף של האופוזיציה, כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה. החלטתו להקפיא העברות תקציביות שאושרו כדין בוועדת הכספים היא פגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק".

"הצביעות זועקת לשמים: כפי שחשף ח״כ ינון אזולאי, הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות – ובג״ץ לא התערב" הזכירו. "לא החוק השתנה ולא הנוהל השתנה. רק זהות הממשלה והציבור שמקבל את התקציבים. כשמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. זו חרפה".