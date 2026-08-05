מכה לקואליציה: בג"ץ הקפיא את ההעברות התקציביות לחרדים

מכה לקואליציה: בג"ץ הוציא כעת (רביעי) צו ארעי המקפיא את ההעברות התקציביות שביצעה אתמול ועדת הכספים בכנסת, למעט העברה שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. ההחלטה התקבלה "לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון של ועדת הכספים של הכנסת".

לפי ההחלטה, העתירה תובא לדיון בפני מותב תלתא בהקדם האפשרי. "המשיבים יגישו תגובות מקדמיות לעתירה גופה וכן לבקשה בדבר הוצאת צו ביניים – זאת, לא יאוחר מ-48 שעות ממועד הדיון בעתירה שייקבע" קבע השופט אלכס שטיין.

יו"ר ועדת הכספים, חנוך מילביצקי, אמר בתגובה: ""אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין. שניהם נכנסו לעליון על תקן 'שמרנים', לבג"ץ אין תקנה. את בג"ץ צריך לסגור - הפתרון הוא בית משפט לחוקה".

כזכור, אמש שטיין דחה את בקשת העותרים - עמותת חדו"ש, חופש דת ושוויון, וח"כ נעמה לזימי - לעצור את ישיבת ועדת הכספים עד לקיום דיון בעניין. לטענת לזימי, ועדת הכספים התכנסה במהלך פגרת הבחירות כדי לדון בעשרות העברות תקציביות, שחלקן כוללות כספים קואליציוניים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. בעתירה נטען כי קידום הכספים בתקופת הבחירות מנוגד לחובה של הממשלה והקואליציה לנהוג באיפוק ולא לקבל החלטות חריגות בתקופה זו.

העותרות טענו גם כי הישיבה לא נקבעה בהתאם לכללים שנקבעו לפעילות ועדות הכנסת במהלך הפגרה. לדבריהן, סדר היום נמסר בהתראה קצרה, וכתוצאה לא התקבל אישור של ועדת ההסכמות ולא נערך דיון מסודר בשאלה אם יש הצדקה לכנס את הוועדה. עוד נטען כי הישיבה עסקה בהעברות תקציביות למשרד הביטחון, למשרד ראש הממשלה, למשרד החינוך ולמשרד לשירותי דת.