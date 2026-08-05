פרשת ההדחה: "הצל" זומן לחקירה במח"ש

שבוע אחרי הדחתו מתפקידו כראש כיתת הכוננות, הראפר יואב אליאסי ("הצל") זומן היום (רביעי) לחקירה בשלוחת תל אביב של המחלקה לחקירת שוטרים. בעת הגעתו למח"ש אליאסי פרסם בפייסבוק תמונה של דלת הכניסה כשהוא כותב: "בוקר טוב".

כזכור, בשבוע שעבר מפכ"ל המשטרה החליט להדיח את "הצל" מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב, זאת בעקבות תחקיר “הארץ”, שבו נטען כי אליאסי, המקורב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השתמש בקשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בתל אביב שהיה שותף בו.

במסגרת התחקיר פורסמו הקלטות שבהן, על פי הנטען, אליאסי התרברב בקשריו עם גורמים במשטרה ובסיוע שקיבל מהם. לפי הפרסום, קשרים אלו סייעו לו למנוע את סגירת מועדון “ג’ון דו”, לאחר שהתרחש במקום אירוע אלים. בעקבות הפרסום החליט המפכ”ל לבטל את מינויו של אליאסי למפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. בכך הופסק תפקידו במסגרת המערך, לאחר שכבר התקבלה החלטה קודמת למנותו.

בתחילת השבוע מח"ש חקרו באזהרה צין משטרה בדרגת רפ"ק, בין היתר בחשד להפרת אמונים. על פי החשד, הקצין פעל לקדם אינטרסים של "הצל" במועדון שבו הוא שותף. בסיום חקירתו הקצין שוחרר בתנאי הרחקה ממתקני משטרה, ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים למשך 10 ימים.