בעקבות התחקיר: ההחלטה של המפכ”ל נגד “הצל”

הצל ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

מפכ”ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, החליט היום (חמישי) להדיח את הראפר יואב אליאסי, המוכר בכינויו “הצל”, מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. ההחלטה מבטלת את המינוי הקודם של אליאסי לתפקיד.

על פי הפרסום, ההחלטה התקבלה בעקבות תחקיר “הארץ”, שבו נטען כי אליאסי, המקורב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השתמש בקשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בתל אביב שהיה שותף בו. במסגרת התחקיר פורסמו הקלטות שבהן, על פי הנטען, אליאסי התרברב בקשריו עם גורמים במשטרה ובסיוע שקיבל מהם. לפי הפרסום, קשרים אלו סייעו לו למנוע את סגירת מועדון “ג’ון דו”, לאחר שהתרחש במקום אירוע אלים. בעקבות הפרסום החליט המפכ”ל לבטל את מינויו של אליאסי למפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. בכך הופסק תפקידו במסגרת המערך, לאחר שכבר התקבלה החלטה קודמת למנותו.

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במקביל לביטול המינוי, המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בבדיקה הנוגעת לפרשה. בשלב זה מדובר בבדיקה, ולא נמסר במקור על פתיחת חקירה פלילית או על תוצאות כלשהן שאליהן הגיעה מח”ש.

אליאסי מזוהה בשנים האחרונות עם השר בן גביר, ובמקור צוין כי הוא נחשב למקורבו. עם זאת, ההחלטה על ביטול המינוי התקבלה בידי מפכ”ל המשטרה דני לוי.

ההחלטה מסיימת בשלב זה את כהונתו של “הצל” כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. במקביל, הבדיקה של מח”ש בנוגע לטענות שפורסמו בתחקיר עדיין נמשכת.