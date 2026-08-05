בן גביר נגד אמסלם: "צר לי לנפץ את האשליה"

דודי אמסלם ( צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף היום (רביעי) את השר דודי אמסלם, זאת בעקבות דבריו בראיון לרדיו 103FM לפיהם "היה שמח לראות את גדי איזנקוט מצטרף לליכוד".

"הדברים שאמר הבוקר השר דודי אמסלם ממחישים בדיוק את החשש האמיתי לקראת הבחירות הקרובות: שיש עדיין גורמים בליכוד שחיים בקונספציה וממשיכים לחשוב שגדי איזנקוט הוא מועמד לגיטימי לממשלת אחדות או ל'ממשלה ציונית רחבה' כפי שהם מדמיינים" טען בן גביר. "אז צר לי לנפץ את האשליה לאמסלם, גדי איזנקוט הוא איש שמאל מובהק. אני ישבתי איתו בחדרי הקבינט ושמעתי אותו במו אוזניי" הוסיף. "הוא יעדיף להקים ממשלה עם יאיר גולן ומנסור עבאס הרבה לפני שישב עם אמסלם ושותפיו. הגיע הזמן להתפכח. תתעוררו".

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כאמור, אמסלם אמר הבוקר בראיון כי "אני חושב שבפרופיל, מאיפה שבא גדי איזנקוט, ובמקור שלו - באופן טבעי הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד. אבל היות והוא בחר להצטרף במקום אחר - זו גם הדרך. בדרך כלל אתה מצטרף למפלגה, כמו כל הרמטכ"לים ואנשי הצמרת, לאחר מכן יושבים בכנסת כמה שנים, מנהלים איזה תיק ביטחוני כזה או אחר כמה שנים, ואז הם בעצם מכשירים את עצמם גם, ואז הם יכולים לבוא ולהגיד: 'חבר'ה, אני חושב שאנחנו עכשיו כבר בשלים להיות ראש הממשלה'".

לדבריו, "אני מתייחס למדינת ישראל כחרדת קודש. זה לא יכול לבוא ככה, לבוא לסגן אלוף ולהגיד לו: 'תשמע, אתה בחור נחמד, בוא נשים אותך רמטכ"ל'. זה לא עובד ככה, זה מדינה, חבר'ה!".

אמסלם הודה כי "אני אשמח אם גדי איזנקוט יבוא מחר ויגיד: 'חבר'ה, אני מאמץ את הקווים של הליכוד', כמשמעו ומובנו. זה שאני מתפכח מהאשליות מול הערבים, אנחנו מבינים, לאחר שביעי באוקטובר, שהם לא רוצים שנחיה כאן. זה לא קשור מה ניתן להם, מה לא ניתן להם, שלא נתפתה להיכנס בכלל".

בסיכום אמסלם נשאל האם יעזור לאיזנקוט להתקדם בליכוד, והשיב: "בוודאי. אני באופן אישי מאוד מסמפט אותו. אם הוא לא היה גדל בצבא, אני חושב שהסתברות היותר גבוהה הייתה שהוא היה משתלב בתוך הליכוד".