השר מפתיע: "הייתי שמח שאיזנקוט יצטרף לליכוד"

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

השר דודי אמסלם סיפק הבוקר (רביעי) אמירה מפתיעה כשאמר בראיון ל-103FM כי היה שמח אם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט היה מצטרף לליכוד.

"אני חושב שבפרופיל, מאיפה שבא גדי איזנקוט, ובמקור שלו - באופן טבעי הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד" אמר אמסלם. "אבל היות והוא בחר להצטרף במקום אחר - זו גם הדרך. בדרך כלל אתה מצטרף למפלגה, כמו כל הרמטכ"לים ואנשי הצמרת, לאחר מכן יושבים בכנסת כמה שנים, מנהלים איזה תיק ביטחוני כזה או אחר כמה שנים, ואז הם בעצם מכשירים את עצמם גם, ואז הם יכולים לבוא ולהגיד: 'חבר'ה, אני חושב שאנחנו עכשיו כבר בשלים להיות ראש הממשלה'". לדבריו, "אני מתייחס למדינת ישראל כחרדת קודש. זה לא יכול לבוא ככה, לבוא לסגן אלוף ולהגיד לו: 'תשמע, אתה בחור נחמד, בוא נשים אותך רמטכ"ל'. זה לא עובד ככה, זה מדינה, חבר'ה!".

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כשנשאל על איזנקוט, אמסלם ציין כי "בסופו של דבר, הוא צמח בתוך צה"ל, בתוך חבורה מסויימת שאתה יודע מה אני חושב עליה בגדול. לי יש סימפטיה לגדי איזנקוט, אין שאלה כזאת. אבל כרגע זה לא השאלה המתבקשת".

אמסלם הודה כי "אני אשמח אם גדי איזנקוט יבוא מחר ויגיד: 'חבר'ה, אני מאמץ את הקווים של הליכוד', כמשמעו ומובנו. זה שאני מתפכח מהאשליות מול הערבים, אנחנו מבינים, לאחר שביעי באוקטובר, שהם לא רוצים שנחיה כאן. זה לא קשור מה ניתן להם, מה לא ניתן להם, שלא נתפתה להיכנס בכלל".

בסיכום אמסלם נשאל האם יעזור לאיזנקוט להתקדם בליכוד, והשיב: "בוודאי. אני באופן אישי מאוד מסמפט אותו. אם הוא לא היה גדל בצבא, אני חושב שהסתברות היותר גבוהה הייתה שהוא היה משתלב בתוך הליכוד".