ח"כ לשעבר וקבלן בכיר: אלה אנשי הליכוד שנחקרו בלהב 433

להב 433 ( פלאש 90 )

יומיים אחרי שדווח לראשונה על זימונם לחקירה, הבוקר (רביעי) הותר לפרסום כי נשיא בית הדין של הליכוד והח"כ לשעבר מיכאל קליינר, אנשי העסקים האחים יפה ויצחק דיין, והקבלן דודי אפל הם בכירי הליכוד שנחקרו בלהב 433. הארבעה חשודים בעבירות העלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים, וכן בהסתרת זכויות בנכסי נדל"ן ובהברחת נכסים.

הקבלן דוד אפל מצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, וריצה בעבר עונש מאסר לאחר שריצה עבירות של מתן שוחד. על פי החשד, אפל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו בעודו מצוי בהליך פשיטת הרגל. בכך, הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו במסגרת ההליך. קליינר חשוד בכך שסייע לאפל, והאחים דיין חשודים בכך ששיתפו עמו פעולה ופעלו יחד "באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם" במשטרה אמרו כי "עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי. בתום חקירה של מספר שעות הארבעה שוחררו לבתיהם. והחקירה נמשכת".

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עו"ד אפרים דמרי, סנגורו של אפל, מסר בתגובה כי "מדובר בפרשה ישנה, אשר נחקרה כבר לפני כ-14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע בוחרות רשויות האכיפה לשוב ולעסוק באותם אירועים, ולרדוף אותו לאחר שההליך בעניינו מוצה".

גם עורכי הדין אורי קורב וסיון רוסו, שמייצגים את האחים דיין, מסרו כי "יפה ויצחק הינם אזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה העוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ואשר נחקרת מזה מספר שנים ללא ממצאים ובלא שקיימת ולו ראשית ראיה המצביעה על חשד לביצוע מעשה פסול כלשהו, ולא בכדי".