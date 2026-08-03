ח"כ לשעבר ואיש עסקים המקורב לליכוד נחקרו בחשד להברחת נכסים

חבר כנסת לשעבר ומספר אנשי עסקים עוכבו הבוקר (שני) לחקירה בחשד להסתרת זכויות בנכסי נדל"ן ולהברחת נכסים. בין הנחקרים נמצא קבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל מאז שנת 2012.

החקירה מנוהלת בידי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים.

על פי החשד, הקבלן פעל במהלך השנים להסתרת זכויות שהחזיק בנכסי נדל"ן שונים, בשווי כולל של עשרות מיליוני שקלים. עוד חושדים החוקרים כי הוא הבריח נכסים שהיו בשליטתו, אף שהיה מצוי באותה תקופה בהליך פשיטת רגל.

במשטרה ובמשרד המשפטים חושדים כי בדרך זו הפר הקבלן את חובתו לחשוף את מלוא נכסיו ולדווח עליהם במסגרת ההליך המשפטי והכלכלי שהתנהל בעניינו.

לפי ממצאי החקירה שנאספו עד כה, החשודים פעלו לכאורה באופן מתוחכם ושיטתי כדי להסתיר מהרשויות את זכויותיהם בנכסים. החשד הוא כי באמצעות הפעולות הללו הם הצליחו לגרוף לכיסם סכומי כסף גדולים, מבלי שהנכסים והזכויות הקשורים אליהם דווחו כנדרש.

החקירה הפכה הבוקר לגלויה, כאשר חוקרי להב 433 ואנשי היחידה בממונה על הליכי חדלות פירעון עיכבו את החשודים לחקירה. במקביל, תפסו החוקרים רכוש רב הקשור לחשודים ולפרשה.

הרכוש שנתפס מוחזק בידי הרשויות, במטרה לאפשר את חילוטו בהמשך ההליך המשפטי, ככל שהחשדות יתבססו ויתקבלו ההחלטות המתאימות. החקירה נמשכת ומתמקדת כעת בבחינת היקף הנכסים, הזכויות והכספים שלפי החשד הוסתרו מהרשויות.