אוקראינה מעלה הילוך: 50 אלף רובוטים חדשים בדרך לחזית

אוקראינה מעלה הילוך במרוץ הרובוטי: המדינה שואפת להגיע השנה לייצור של לפחות 50 אלף רובוטים קרקעיים, צבאיים ולוגיסטיים כאחד. המהלך מגיע על רקע הצורך הגובר לצמצם סיכונים לחיילים בחזית, ולחזק את יכולות הלחימה והאספקה באמצעות מערכות בלתי מאוישות.

כפי שפורסם בעבר, הרובוטים הקרקעיים כבר אינם בגדר ניסוי בלבד, אלא חלק ממשי מהשדה הקרבי. הם מופעלים במשימות הובלת ציוד, פינוי פצועים, תקיפה ואף פריצה לעמדות אויב באזורים מסוכנים במיוחד. בכך, אוקראינה מציגה גישה שמנסה להחליף, לפחות בחלק מהמשימות, את הלוחם האנושי במערכת אוטונומית או נשלטת מרחוק.

אחד האירועים שסחפו תשומת לב עולמית התרחש בחודש יולי האחרון, כאשר יחידת ההגנה הטריטוריאלית ה-123 של אוקראינה ביצעה, לטענתה, את "משימת הקרב הראשונה מסוג זה בעולם" - העברת רובוט קרקעי חמוש באמצעות פלטפורמה ימית בלתי מאוישת אל חצי האי קינבורן שבשליטה רוסית. הרובוט, שהיה חמוש במקלע, ירה לעבר עמדות רוסיות לאורך החוף, ובהמשך אף פוצץ את עצמו.

המהלך הזה המחיש עד כמה הטכנולוגיה משנה את פני המלחמה. מומחים מאוניברסיטת וירג'יניה טק, קרייג וולסי ומינגי ג'אונג, התייחסו להתפתחויות והדגישו את החשיבות של מחקר בתחום המערכות האוטונומיות. במקביל, מפקד כוחות המערכות הבלתי מאוישות, רוברט ברובדי, ציין כי החלפת כוח אדם אנושי בפלטפורמות רובוטיות מפחיתה נפגעים במשימות אספקה ותקיפה מסוכנות.

גם בזירה התעשייתית נרשמת האצה. יצרניות מקומיות כמו Ratel Robotics ו-Tencore עוברות מייצור סדרות קטנות לייצור המוני של אלפי יחידות. במקביל, חברות גרמניות כמו DEUTZ ו-ARX Robotics הודיעו גם הן על ייצור בקנה מידה תעשייתי של מערכות קרקע בלתי מאוישות המיועדות לאוקראינה.

לצד ההתרחבות בייצור, גם הנתונים המבצעיים מרשימים: במחצית הראשונה של 2026, הרובוטים הקרקעיים של אוקראינה ביצעו יותר מ-66 אלף משימות. מבחינת קייב, מדובר לא רק בהישג טכנולוגי, אלא גם בתשובה ישירה ליתרון המספרי של רוסיה בשדה הקרב.