סקר מנדטים: הליכוד נחלש, עוצמה יהודית בעלייה דרמטית

סקר מנדטים חדש ששמתפרסם הערב (שלישי) בערוץ 16 החדש, ונערך על ידי פרופסור יצחק כ״ץ, מציב את מפלגת עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר בשיא חדש של 9 מנדטים.
על פי הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט הייתה המפלגה הגדולה בכנסת עם 22 מנדטים, אחרי שהליכוד איבד 2 מנדטים וקיבל 21 בלבד. ״ביחד״ של נפתלי בנט מאבדת ארבעה מנדטים ומקבלת 14 מנדטים, "הדמוקרטים" של יאיר גולן זוכה ל-11 מנדטים, ובהמשך ש״ס וישראל ביתנו עם 9 מנדטים כל אחת.
בסיכום נתוני הסקר, יהדות התורה עם 8 מנדטים, חד״ש-תע״ל עם 5 מנדטים ורע״מ עם 4 מנדטים. גם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' והמפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר קיבלו כל אחת 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאים בל״ד ובני גנץ.
בחלוקה לגושים, הקואליציה זוכה ל-51 מנדטים, גוש האופוזיציה עם 61 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 9 מנדטים.
"הליכוד איבד 2 מנדטים" - חחחחח איזה חארטה ממומנת! זה כבר קרה לנו בעבר כשהמציאו מפלגות קש כדי להרדים את השטח, כל הפוליטיקאים האלה יזחלו בחזרה לממשלת המחדל ואנחנו נעיף אותם בקרוב בבחירות!!!!