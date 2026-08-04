סקר מנדטים: הליכוד נחלש, עוצמה יהודית בעלייה דרמטית

נתניהו ובן גביר ( (צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90) )

סקר מנדטים חדש ששמתפרסם הערב (שלישי) בערוץ 16 החדש, ונערך על ידי פרופסור יצחק כ״ץ, מציב את מפלגת עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר בשיא חדש של 9 מנדטים. על פי הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט הייתה המפלגה הגדולה בכנסת עם 22 מנדטים, אחרי שהליכוד איבד 2 מנדטים וקיבל 21 בלבד. ״ביחד״ של נפתלי בנט מאבדת ארבעה מנדטים ומקבלת 14 מנדטים, "הדמוקרטים" של יאיר גולן זוכה ל-11 מנדטים, ובהמשך ש״ס וישראל ביתנו עם 9 מנדטים כל אחת.

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בסיכום נתוני הסקר, יהדות התורה עם 8 מנדטים, חד״ש-תע״ל עם 5 מנדטים ורע״מ עם 4 מנדטים. גם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' והמפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר קיבלו כל אחת 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאים בל״ד ובני גנץ.

בחלוקה לגושים, הקואליציה זוכה ל-51 מנדטים, גוש האופוזיציה עם 61 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 9 מנדטים.