סקר מנדטים: שוויון בין סמוטריץ' לבן גביר; בנט בהתרסקות קטלנית

סקר מנדטים חדשות 14 שפורסם הערב (שלישי) מציג תמונת מצב מרתקת במפה הפוליטית: גוש הימין שומר על יציבות ואף מגדיל את כוחו ל-62 מנדטים.

בתוך המחנה הדתי-לאומי והימין, נרשם שוויון מוחלט בין השר בצלאל סמוטריץ' לשר איתמר בן גביר – כאשר מפלגת הציונות הדתית ומפלגת עוצמה יהודית מקבלות שתיהן 6 מנדטים כל אחת.

דרמה נרשמת בגזרת ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט: מפלגתו, "ביחד", מתרסקת בסקר הנוכחי לשפל חדש של 8 מנדטים בלבד – נתון נמוך במיוחד שמציב אותה בשורה אחת עם ישראל ביתנו ויהדות התורה.

תמונת המנדטים המלאה

בצמרת הטבלה, מפלגת הליכוד מובילה בפער ניכר עם 31 מנדטים. מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט ביססה את מעמדה כמפלגה השנייה בגודלה עם 22 מנדטים.

שאר המפלגות מתפלגות כך:

ש״ס – 11 מנדטים. הדמוקרטים – 10 מנדטים. ביחד (בנט) – 8 מנדטים. ישראל ביתנו – 8 מנדטים. יהדות התורה – 8 מנדטים. עוצמה יהודית – 6 מנדטים. הציונות הדתית – 6 מנדטים. חד״ש-תע״ל – 5 מנדטים. רע״ם – 5 מנדטים.

תחת אחוז החסימה נותרו בל״ד (2.9%), בית ציוני / המילואימניקים (1.9%), מפלגת זהות (1.3%), עופר וינטר (1.2%), גלעד ארדן (0.7%) וכחול לבן (0.5%).

בחלוקה לגושים: גוש הימין עומד על 62 מנדטים, גוש האופוזיציה/מרכז-שמאל על 48 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים.

התאמה לראשות הממשלה

בסוגיית ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו מוביל בפער ניכר מול יתר המועמדים:

בנימין נתניהו – 54%.

גדי איזנקוט – 34%.

נפתלי בנט – 8%.

אביגדור ליברמן – 3%.

בני גנץ – 1%.

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