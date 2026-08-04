בצל ההתקדמות במגעים: טראמפ שוחח עם אמיר קטאר

אמיר קטאר ( Drop of Light\שאטרסטוק )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב (שלישי) עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני - שעדכן אותו על ההתקדמות במגעים להסכם בין איראן לעומאן על עניין מיצרי הורמוז. לפי ההודעה הקטארית, אאל ת'אני וטראמפ "בחנו את המאמצים להפחתת המתיחות בין ארה"ב לאיראן". עוד נטען כי אמיר קטאר "הדגיש את החשיבות הגדולה בעמידה בסיכומים שהושגו במזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן".

עוד באותו נושא עוד מאמינים? טראמפ הציב דד ליין חדש לאיראן יאיר אמר

כאמור, מוקדם יותר היום דווח ברשת "אל-ערבייה" כי נעשתה התקדמות 'עצומה' בנושא מיצרי הורמוז, כשנערכים דיונים אינטנסיביים בנושא. לדבריהם, ההכרה על הסכם בין איראן לעומאן צפויה בשעות הקרובות, או עד מחר לכל היותר. עוד נטען כי ההסכם כולל וויתורים משמעותיים ביותר לאיראן, כולל שליטה אפקטיבית בתנועת הספינות בהורמוז.

גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את הדיווחים והודיע כי "יש התקדמות בשיחות על מצר הורמוז. זה לא סופי, מקווה שהסכם יושג בקרוב מאוד". במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, עדכן כי השיחות עם עומאן הוגדרו כ"חיוביות, הן במישור הטכני והן במישור המדיני".