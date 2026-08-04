איראן טוענת: השיחות עם עומאן הוגדרו כ"חיוביות"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ( ויקימדיה )

עדיין בדרך להסכם: שעות אחרי הדיווחים האמריקניים על התקדמות בשיחות, כעת (שלישי) דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, עדכן כי השיחות עם עומאן הוגדרו כ"חיוביות, הן במישור הטכני והן במישור המדיני". לטענת בקאאי, "המתווה שנידון כעת מיועד להבטיח את הזכויות הריבוניות ואת שיקולי הביטחון הלאומי של איראן ושל עומאן. השיחות מתמקדות בשמירת הביטחון בנתיבי הכניסה והיציאה ממיצרי הורמוז, והתוצאות הסופיות של המשא ומתן יוכרזו לאחר השלמתו".

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כאמור, מוקדם יותר היום דווח ברשת "אל-ערבייה" כי נעשתה התקדמות 'עצומה' בנושא מיצרי הורמוז, כשנערכים דיונים אינטנסיביים בנושא. לדבריהם, ההכרה על הסכם בין איראן לעומאן צפויה בשעות הקרובות, או עד מחר לכל היותר. עוד נטען כי ההסכם כולל וויתורים משמעותיים ביותר לאיראן, כולל שליטה אפקטיבית בתנועת הספינות בהורמוז.

גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את הדיווחים והודיע כי "יש התקדמות בשיחות על מצר הורמוז. זה לא סופי, מקווה שהסכם יושג בקרוב מאוד". הדבר מתממש על דעתו של הנשיא טראמפ, אשר על פי דיווחים נוספים, רוצה לראות הסכם מסגרת מגובש תוך 24 שעות, אשר יסלול את הדרך להסכמה כוללת לעצירת המלחמה.